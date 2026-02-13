Πάτρα: Το ΠΑΣΟΚ κόβει πίτα με Παπανδρέου, Δουδωνή και Σταρακά

Τη Δευτέρα στις 18:30, στο STORK Live Stage
Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 18:30, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο STORK Live Stage (Πανεπιστημίου 370).
Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου, ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής και η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά.
Η ανακοίνωση
Την προσεχή Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ΑΧΑΪ́ΑΣ με κεντρικούς Ομιλητές:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΔΩΝΗΣ (Βουλευτής Επικρατείας)
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ (Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας)
Η εκδήλωση μας θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο STORK LIVE STAGE στην οδό (Πανεπιστημίου 370) στις 18:30 το απόγευμα της Δευτέρας.
