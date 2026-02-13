Πάτρα: Το ΠΑΣΟΚ κόβει πίτα με Παπανδρέου, Δουδωνή και Σταρακά

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στις 18:30, η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Αχαΐας κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στο STORK Live Stage (Πανεπιστημίου 370).

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Παπανδρέου, ο βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής και η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά.

