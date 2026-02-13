Την προσφυγή σ’ ένδικα μέσα για τον Οδοντωτό αποφάσισε ο Δήμος Καλαβρύτων

Στο μεταξύ, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων στη διάρκεια της συνεδρίασης ανέγνωσε και ανακοίνωση που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) με αφορμή το περιστατικό της Τετάρτης, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι η ΡΑΣ «με την ιδιότητά της ως Εθνικός Φορέας Επιβολής του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/782 για τα δικαιώματα των επιβατών, έχει επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο, που αφορούν τόσο στην υποδομή όσο και στο τροχαίο υλικό, που λόγω και της παλαιότητάς του παρουσιάζει συχνά προβλήματα».

«Προτείνω και εισηγούμαι στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας να ληφθεί απόφαση εξουσιοδότησης του Δημάρχου ώστε -ως έχοντες έννομο συμφέρον καθώς ζημιώνεται η περιοχή μας- να διερευνήσουμε τη δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για την απονομή δικαιοσύνης », υπογράμμισε ο κ. Παπαδόπουλος. Και πρόσθεσε: «Δυστυχώς, άλλη επιλογή δεν έχουμε. Αν δεν υπάρξει μια κίνηση αποφασιστικότητας από μέρους μας, αν δεν σταλεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς τους υπεύθυνους, πολύ φοβάμαι ότι αυτό που συνέβη την Τετάρτη στα Νιάματα θα συμβεί ξανά και ξανά».

Ως πρώτη αντίδραση αποφασίστηκε να σταλεί άμεσα εξώδικη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μεταφορών, στην Hellenic Train και στον ΟΣΕ στην οποία θα παρατίθενται όλα τα περιστατικά ακινητοποίησης των τελευταίων μηνών καθώς και οι συνέπειες που προκύπτουν απ’ την προβληματική συντήρηση συρμών και της γραμμής και την απουσία έργων προστασίας του Οδοντωτού.

Στη συνεδρίαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων αποφάσισε επίσης -και παράλληλα με κάθε άλλη ενέργεια- να κατατεθεί στον Δήμο Αιγιάλειας πρόταση κοινής συνεδρίασης των δυο Δημοτικών Συμβουλίων με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την κατάσταση στον Οδοντωτό στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν το Υπουργείο Μεταφορών, η Hellenic Train, ο ΟΣΕ, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , οι βουλευτές του νομού κ.α.

«Θεσμικά και πολιτικά κάναμε ό,τι ήταν το καλύτερο δυνατόν. Εξαντλήσαμε κάθε επιλογή που είχαμε στη φαρέτρα μας και ακόμα περισσότερο. Πολύ φοβάμαι, όμως, ότι χρειάζονται και άλλες κινήσεις. Κινήσεις που έχουν να κάνουν με το νόμιμο δικαίωμα μας, ως δημότες του Δήμου Καλαβρύτων, ο Οδοντωτός να λειτουργεί κανονικά, απρόσκοπτα και με αδιαπραγμάτευτη και υποδειγματική ασφάλεια», ανέφερε ο Δήμαρχος Καλαβρύτων.

Ο κ. Παπαδόπουλος, στην εισήγηση του, περιέγραψε μια προς μια τις κινήσεις που προηγήθηκαν σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο χωρίς ωστόσο να έχουν αποτέλεσμα.

Με ομόφωνη απόφαση του το βράδυ της Παρασκευής το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, σ’ έκτακτη συνεδρίαση του, εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Θανάση Παπαδόπουλο να διερευνήσει -σε συνεργασία με νομικούς- την δυνατότητα προσφυγής του Δήμου σε κάθε προβλεπόμενο ένδικο μέσο ώστε να επανέλθει ο Οδοντωτός σε καθεστώς κανονικής και ασφαλούς λειτουργίας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαβρύτων, μετά την εισήγηση του Δημάρχου κ. Παπαδόπουλου και υπό το πρίσμα των απανωτών περιστατικών ακινητοποίησης των συρμών και της συχνής κατάργησης δρομολογίων, εξέφρασε την ομόθυμη αντίθεση και αντίδραση του σε κάθε κίνηση απαξίωσης και εγκατάλειψης της γραμμής.

ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Ακολουθούν βασικά σημεία της εισήγησης του Δημάρχου Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλου:

• «Μέσα στους τελευταίους μήνες είχαμε αλλεπάλληλα περιστατικά βλαβών που ακινητοποίησαν τους συρμούς και οδήγησαν στον απεγκλωβισμό των επιβατών απ’ την ΕΜΑΚ. Όπως γνωρίζετε, ΕΜΑΚ σημαίνει Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών. Είναι επίλεκτο Σώμα της Πυροσβεστικής που επεμβαίνει μόνο σε δύσκολες επιχειρήσεις διάσωσης. Αυτό έχει καταφέρει η Hellenic Train. Έχει καταφέρει να συνδέσει τον Οδοντωτό, μια σιδηροδρομική διαδρομή παγκοσμίου φήμης και σίγουρα η ομορφότερη διαδρομή στην Ευρώπη, με μια μονάδα επίλεκτων εκπαιδευμένων στελεχών που επεμβαίνουν σ’ επικίνδυνες καταστάσεις».

• «Την Τετάρτη 77 επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν για ώρες, σ’ ένα σημείο μερικών χιλιομέτρων μακριά απ’ το Διακοπτό. Ο Οδοντωτός έγινε πανελλήνιο θέμα. Το τρενάκι μας για μια ακόμη φορά διασύρθηκε. Αυτό είναι το σωστό ρήμα. Μιλάμε για διασυρμό και για ένα ακόμα πολύ σοβαρό πλήγμα στο κύρος, στη φήμη και στην αξιοπιστία της γραμμής. Τα προβλήματα συνεχόμενα. Η κατάργηση των δρομολογίων έχει γίνει ρουτίνα. Και η Hellenic Train που διαχειρίζεται τη γραμμή και είναι υπεύθυνη για τις συντηρήσεις των αμαξοστοιχιών αντιμετωπίζει την όλη κατάσταση με απάθεια, αδράνεια και αδιαφορία. Παρ’ όλα αυτά το ενδιαφέρον των επισκεπτών για τον Οδοντωτό είναι αμείωτο. Προχθές, το τρένο που ακινητοποιήθηκε στα; Νιάματα είχε πληρότητα κοντά στο 80%. Δηλαδή, σε μια μέρα εργάσιμη και χωρίς καλό καιρό το τρένο ήταν σχεδόν γεμάτο. Αυτή ακριβώς είναι η δυναμική και ο αναπτυξιακός ρόλος του Οδοντωτού μας τον οποίο κάποιοι πραγματικά ξεδοντιάζουν και απαξιώνουν».

• «Είναι λοιπόν επόμενο το ερώτημα που ανακύπτει: Ποια στάση πρέπει να τηρήσει στο εξής ο Δήμος Καλαβρύτων; Ποια στάση πρέπει να τηρήσει το Δημοτικό μας Συμβούλιο όταν η ζημιά απ’ την σημερινή κατάσταση στον Οδοντωτό είναι ανυπολόγιστη και διαρκώς μεγαλώνει; Ζημιά για την τοπική κοινωνία. Ζημιά για την τοπική οικονομία. Ζημιά για τον Τουρισμό μας, για την εικόνα της περιοχής μας που με πολύ κόπο και με τεράστια προσπάθεια έχουμε καταφέρει να θεωρείται σήμερα στη χώρα μας ένας απ’ τους πιο δημοφιλείς και καλύτερα οργανωμένους τουριστικούς προορισμούς όλο το χρόνο. Και ασφαλώς, πριν απ’ όλα, κυρίαρχο και πρωτεύον είναι το ζήτημα της ασφάλειας όσων μετακινούνται με τον Οδοντωτό. Της ασφάλειας επισκεπτών και μονίμων κατοίκων».

• «Πριν πάω στην πρόταση μου θα μού επιτρέψετε να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Πρώτον, να θυμίσω την προηγούμενη έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου στις 24 Οκτωβρίου. Το ψήφισμα που ομόφωνα εκδώσαμε, το οποίο περιελάμβανε όλα τα βασικά μας αιτήματα για την διόρθωση της σημερινής κατάστασης στον Οδοντωτό και το οποίο κοινοποιήθηκε όχι μόνο στους αρμόδιους για την λειτουργία του τρένου αλλά και στο σύνολο των βουλευτών Αχαΐας. Να θυμίσω επίσης τις δυο συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τις οποίες οργανώσαμε μαζί με τον Δήμο Αιγιάλειας και την Περιφέρεια, στα Καλάβρυτα και στο Διακοπτό στις 8 Δεκεμβρίου».

• «Να θυμίσω ότι με δική μας πρωτοβουλία, στις 27 Νοεμβρίου, το θέμα του Οδοντωτού συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ψήφισμα του Σώματος εστάλη στον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και στους Προέδρους της Hellenic Train και του ΟΣΕ».

• «Να προσθέσω, επίσης, ότι μαζί με τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κύριο Τάκη Ανδριόπουλο, δυο φορές συναντηθήκαμε στην Αθήνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κύριο Κυρανάκη στον οποίο -τη δεύτερη φορά, στις 17 Δεκεμβρίου, παρόντος και του Περιφερειάρχη κ. Φαρμάκη- θέσαμε, μεταξύ όλων των άλλων, και το ζήτημα της περιστολής των δρομολογίων σε δυο. Λίγες μέρες μετά τα δρομολόγια επανήλθαν σε τρία αλλά στις αρχές Γενάρη και πάλι το τρίτο δρομολόγιο καταργήθηκε».

• «Στις 20 Ιανουαρίου στείλαμε επιστολή στον κύριο Κυρανάκη. Στην επιστολή -την οποία συνυπέγραψε και ο Δήμαρχος Αιγιάλειας κ. Ανδριόπουλος- ζητούσαμε ενημέρωση για την Τροποποίηση της Σύμβασης Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και την Hellenic Train Α.Ε. Σύμβαση που κυρώθηκε απ’ τη Βουλή στις 14 Ιανουαρίου. Επίσης, στην ίδια επιστολή -για μια ακόμη φορά- επισημαίναμε την ανάγκη να δρομολογηθούν άμεσα ενέργειες για τη θωράκιση της γραμμής, την αποκατάσταση της κανονικής και πλήρους εκτέλεσης των δρομολογίων, τη συντήρηση της υποδομής και φυσικά και της συντήρησης και της καλής λειτουργίας και του τροχαίου υλικού».

• «Στις 21 Ιανουαρίου πήραμε απάντηση απ’ τον κύριο Κυρανάκη. Στην απάντηση του ο Υπουργός, σας το διαβάζω επί λέξει, μάς ανέφερε τα εξής: ‘Η Σύμβαση Παροχής Δημόσιας Υπηρεσίας, εμπεριέχει το σύνολο των δρομολογίων που προβλέπονται στο Παράρτημα Α ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής και το οποίο δεν μεταβάλλεται με την πρόσφατη τροποποίηση της Σύμβασης. Συνεπώς, όχι απλώς η δρομολογιακή πολιτική για τον Οδοντωτό παραμένει ως έχει, αλλά η νέα τροποποιημένη Σύμβαση προβλέπει πλέον αυστηρότερες υποχρεώσεις συντήρησης των τρένων από τον Πάροχο για την αποφυγή φαινομένων ακινητοποιήσεων, καθώς και μεγαλύτερες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή ακύρωσης δρομολογίων’. Αυτά στις 21 Ιανουαρίου. Έως σήμερα τα δρομολόγια παραμένουν δυο. Και προχθές είχαμε και πάλι την επέμβαση της ΕΜΑΚ για τον απεγκλωβισμό επιβατών».

• «Το ζήτημα του Οδοντωτού είναι σε απόλυτη προτεραιότητα και ζωτικής σημασίας για εμάς. Ακόμα κι όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Τασούλας ήρθε στην πόλη μας για να τιμήσει τη μνήμη των ηρώων του Ολοκαυτώματος στις 13 Δεκεμβρίου, στο επίσημο γεύμα, θέσαμε και εκεί ανοικτά το ζήτημα του Οδοντωτού. Με την επισήμανση ότι μιλάμε για μια γραμμή που αποτελεί εθνικό θησαυρό η οποία δεν σταμάτησε επί 130 χρόνια να λειτουργεί. Δεν σταμάτησε ούτε σε πολέμους, ούτε σε Κατοχές, ούτε σε βαριές οικονομικές κρίσεις, ούτε σε περιόδους πολύ σκοτεινές για τον τόπο και τη Δημοκρατία μας. Και η οποία δυστυχώς κινδυνεύει να σταματήσει σήμερα. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί και από τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και μάλιστα το θέμα του Οδοντωτού συζητήθηκε και στη συνάντηση που είχε ο κ. Παπανδρέου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πριν 20 μέρες στο Προεδρικό Μέγαρο».

• «Η σιδηροδρομική γραμμή Διακοπτού - Καλαβρύτων παρουσίασε συνεχώς προβλήματα λειτουργίας, κυρίως αλλεπάλληλες βλάβες των συρμών. Η κατάσταση αυτή δεν είναι μεμονωμένη αλλά συνεχής. Εξαιτίας των προβλημάτων αυτών τα δρομολόγια έχουν μειωθεί κατά 50% . Η κατάσταση αυτή κατά την γνώμη μας: Πρώτον, οφείλεται σε έλλειψη συντήρησης των συρμών και στην αδιαφορία των υπευθύνων της σιδηροδρομικής γραμμής. Δεύτερον, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όσους χρησιμοποιούν τον Οδοντωτό, εξαιτίας της έλλειψης συντήρησης. Τρίτον, παρακωλύει την σιδηροδρομική συγκοινωνία, προκαλώντας τεράστια ζημιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων αφού ουσιαστικά ζημιώνεται και δυσφημείται ως τουριστικός προορισμός».

• «Εδώ υπάρχει πιθανή παράβαση του άρθρου 291 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο στο οποίο προβλέπονται και τιμωρούνται οι ‘επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς».

• «Επικουρικά -κατά τη γνώμη μας- η συμπεριφορά των υπευθύνων συνιστά παρακώληση συγκοινωνιών, παράβαση που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 292 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο το οποίο αναφέρει ότι ‘όποιος παρεμποδίζει ή διαταράσσει σε μεγάλη έκταση ή για μεγάλο χρονικό διάστημα τη λειτουργία των κοινόχρηστων συγκοινωνιακών μέσων και ιδίως μέσων σταθερής τροχιάς, τιμωρείται με φυλάκιση’».

• «Εμείς έχουμε τη γνώμη ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα με τον Οδοντωτό. Αν η γνώμη μας είναι σωστή ή όχι δεν μπορεί ν’ αποφανθεί κανείς άλλος παρά μόνο η Δικαιοσύνη».