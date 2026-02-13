Οδηγείται σε νομικά μέτρα για τον Οδοντωτό ο Δήμος Καλαβρύτων- Παπαδόπουλος: «Όλα τα προβλήματα θα πέσουν απόψε στο τραπέζι»

Σε τροχιά νομικών ενεργειών εισέρχεται ο Δήμος Καλαβρύτων, με φόντο τα επαναλαμβανόμενα τεχνικά προβλήματα και τη μη λειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.

Η δημοτική αρχή προσανατολίζεται σε κατάθεση υπομνήματος, αλλά και -εφόσον μπορέσει- σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής κατά της εταιρίας που διαχειρίζεται τον σιδηρόδρομο, ζητώντας επίσημες απαντήσεις για τα συνεχιζόμενα ζητήματα που έχουν προκύψει.

Τα θέματα της ασφάλειας των επιβατών, η προστασία της αξιοπιστίας και της εικόνας του Οδοντωτού, καθώς και η ανάγκη διερεύνησης των αιτίων και των ευθυνών για τα προβλήματα που παρουσιάζονται, θεωρούνται μείζονος σημασίας για την περιοχή των Καλαβρύτων, με άμεσες επιπτώσεις και στην τοπική οικονομία.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για σήμερα το απόγευμα (18:00), με μοναδικό θέμα την ασφάλεια των επιβατών, τη δυσφήμιση του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου και την ανάγκη άμεσης ενημέρωσης και παροχής ξεκάθαρων απαντήσεων για τα συνεχιζόμενα τεχνικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε διακοπές δρομολογίων.

Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, μιλώντας στο thebest.gr, αναφέρει: «Όλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την λειτουργία του Οδοντωτού, για το 2025 μέχρι και σήμερα, θα πέσουν απόψε στο τραπέζι. Όλον αυτόν τον καιρό, έχουμε κάνει διάφορες συναντήσεις, έχουμε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, έχουμε κάνει κινητοποιήσεις αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται και το τρένο, δεν λειτουργεί. Θα εξετάσουμε, να κάνουμε μια νέα υπόμνηση και γιατί όχι, εάν μπορούμε, να κάνουμε και μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και μια αίτηση προσωρινής διαταγής για να μας πει η εταιρία, τελικά τι γίνεται, γιατί δεν μας απαντάνε. Όλες οι κινήσεις μας, γίνονται πάντα σε συνεργασία με το Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια. Ο κ. Φαρμάκης, μετά το προχθεσινό επεισόδιο, έστειλε επιστολή προς την εταιρία, ζητώντας απαντήσεις αλλά και την άμεση εξεύρεση λύσης για την λειτουργία του τρένου και του συνόλου των συρμών».

Η δημοτική αρχή επιδιώκει τόσο την ομαλή και ασφαλή επαναλειτουργία του ιστορικού σιδηροδρόμου όσο και την πλήρη ενημέρωση της για τα αίτια των βλαβών και τον σχεδιασμό αποκατάστασης. Παράλληλα, η συνεργασία με τον Δήμο Αιγιαλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θεωρείται κρίσιμη, ώστε να υπάρξει συντονισμένη πίεση και κοινή στάση απέναντι στη διαχειρίστρια εταιρία.