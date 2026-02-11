Οδοντωτός: Ξέμεινε πάλι - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 85 άτομα στα Νιάματα

Ξέμεινε για μια ακόμα φορά πριν λίγο, συρμός του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, με αποτέλεσμα δεκάδες επιβάτες να υπόκεινται σε ταλαιπωρία.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών. Ο συρμός ακινητοποιήθηκε στο 7,5ο χιλιόμετρο της διαδρομής, στην περιοχή Νιάματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτόν επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό. Άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης δυνάμεις από Αίγιο και Πάτρα (6η ΕΜΑΚ), οι οποίες προσεγγίζουν το σημείο, ενώ το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει την προσέγγιση του ακινητοποιημένου συρμού με δεύτερο συρμό, ώστε να μεταφερθούν με ασφάλεια οι επιβάτες και το προσωπικό και να επιστρέψουν στο Διακοφτό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, αναφέρει το aigiovoice.gr ενώ προτεραιότητα των αρχών αποτελεί η ασφαλής και ομαλή μετακίνηση όλων των επιβαινόντων. Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Το νέο αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα προβλημάτων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στον ιστορικό Οδοντωτό, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.