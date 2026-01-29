Έπεσε βράχος στον Οδοντωτό - Με ταξί έφυγαν οι επιβάτες!

Βράχος έπεσε νωρίτερα σήμερα στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο με αποτέλεσμα να καταργούνται δρομολόγια.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια 1331, 1332 και 1333, στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό, καταργούνται για σήμερα, Πέμπτη 29/01/2026, λόγω πτώσης βράχου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.



Η πτώση του βράχου σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου 1330, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με τον συρμό. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι δύο επιβάτες που ταξίδευαν με τον συρμό μετακινήθηκαν με ταξί στον τελικό προορισμό τους, ενώ από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στο τροχαίο υλικό.



Η Hellenic Train, βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, για την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην περιοχή.