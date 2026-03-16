Δήμος Αιγιαλείας: "Πρώτος εγκεκριμένος προϋπολογισμός στην Ελλάδα και σημαντική βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου"

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε σήμερα ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων κ. Κωνσταντίνος Βούλγαρης, παρουσιάζοντας σημαντικά στοιχεία που αποτυπώνουν τη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, καθώς και τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί προς όφελος των δημοτών και της τοπικής οικονομίας,όπως τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου και συνεχίζει:

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης επισημάνθηκε ότι ο Δήμος πέτυχε μια ιδιαίτερα σημαντική διάκριση σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που κατέθεσε και έλαβε έγκριση για τον προϋπολογισμό του. Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη ότι περίπου το 30% των δήμων της χώρας δεν έχει ακόμη καταθέσει προϋπολογισμό.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η δημοτική αρχή προχώρησε σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 1.900.000 ευρώ, μια απόφαση που ελήφθη με στόχο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων. Όπως τονίστηκε, ο Δήμος συγκαταλέγεται στους ελάχιστους δήμους στην Ελλάδα που προχώρησαν σε αντίστοιχη μείωση δημοτικών τελών.

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στον χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών. Ενώ στο παρελθόν οι πληρωμές πραγματοποιούνταν σε διάστημα από τρεις έως έξι μήνες, πλέον ο χρόνος αυτός έχει μειωθεί σημαντικά και κυμαίνεται μεταξύ ενός και ενάμιση μήνα, γεγονός που αφορά το σύνολο των συνεργαζόμενων προμηθευτών.

Η Αντιδημαρχία Οικονομικών, η οποία διαχειρίζεται τα έσοδα, τις προμήθειες, το ταμείο και το λογιστήριο του Δήμου, εφαρμόζει μια ορθολογική πολιτική διαχείρισης των οικονομικών. Οι ενέργειες που υλοποιούνται συμβάλλουν στη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων, επιτρέποντας την καλύτερη συγκέντρωση πόρων και την ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δήμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2026 οι εισπράξεις από οφειλές προς τον Δήμο ανήλθαν στο ποσό των 589.000 ευρώ, ενισχύοντας τα δημοτικά έσοδα προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των δημοτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών. Στο εξής, τα ειδοποιητήρια προς τους δημότες για τις οικονομικές τους υποχρεώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω SMS στο κινητό τηλέφωνο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται τόσο το οικονομικό κόστος όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τις ψηφιακές υποδομές που έχουν δημιουργηθεί.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το σύνολο των δανείων του παρελθόντος έχει πλέον ενταχθεί σε μια ομαλή και ικανοποιητική διαδικασία εξυπηρέτησης, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα στη ρευστότητα του Δήμου.

Κλείνοντας, ο κ. Βούλγαρης τόνισε ότι έως το τέλος του 2026 η δημοτική αρχή θα παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία όλων των παραπάνω δράσεων και αποτελεσμάτων.

Τέλος, εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το σύνολο του προσωπικού της Αντιδημαρχίας Οικονομικών, καθώς και προς όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά με αφοσίωση και υπευθυνότητα στη βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου. Όπως υπογράμμισε, η έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου ως η πρώτη στην Ελλάδα αποτελεί σημαντική αναγνώριση της συλλογικής αυτής προσπάθειας και τιμά όλους όσοι εργάζονται για την εξυπηρέτηση των δημοτών.