Ακρίβεια στα τρόφιμα: Πάνω από 30% οι αυξήσεις την τελευταία πενταετία - 6 στα 10 νοικοκυριά αγοράζουν τα βασικά

Η ακρίβεια συνεχίζει να ασκεί πίεση στα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% την τελευταία πενταετία.

Την ίδια στιγμή, έξι στα δέκα νοικοκυριά δηλώνουν ότι περιορίζονται πλέον στην αγορά μόνο των απολύτως βασικών προϊόντων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα μηνιαία έξοδα. Οι καταναλωτές υποστηρίζουν ότι το πλαφόν στην αγορά δεν αρκεί για να αποτραπούν τα κρούσματα αισχροκέρδειας.

Με τους πολίτες να πληρώνουν ακριβά την ακρίβεια, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη κάθε φορά που επισκέπτονται ένα σούπερ μάρκετ ή ένα πρατήριο καυσίμων, η κυβέρνηση αποφάσισε να επιβάλει πλαφόν σε τρόφιμα και καύσιμα, μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ANT1, οι συνεχείς ανατιμήσεις στην αγορά επηρεάζουν την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, ωστόσο το λιανεμπόριο κατέγραψε αύξηση τζίρου κατά 6,1% ακόμη και το πρώτο δίμηνο του 2026. Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα, ένας στους δύο Έλληνες θεωρεί ότι η οικονομική του κατάσταση είναι χειρότερη σε σχέση με το παρελθόν, ενώ παγκοσμίως το αντίστοιχο ποσοστό αφορά τρεις στους δέκα πολίτες. Την ίδια ώρα, έξι στους δέκα Έλληνες αγοράζουν μόνο τα βασικά προϊόντα, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό αυτό αφορά τέσσερις στους δέκα πολίτες.

Η πίεση στα εισοδήματα και οι περικοπές των νοικοκυριών

Η πίεση στα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών γίνεται ολοένα και πιο έντονη, καθώς οι οικονομικές δυσκολίες επεκτείνονται πλέον και στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Ένας στους δύο πολίτες προχωρά σε περικοπές δαπανών για να καλύψει βασικές ανάγκες, ενώ επτά στους δέκα επηρεάζονται σημαντικά από τις αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

Στο μεταξύ, καταγράφονται μεταβολές και στις τιμές των καυσίμων. Η τιμή της βενζίνης ήταν 2,37 ευρώ το λίτρο και σήμερα διαμορφώνεται στα 2,24 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης κόστιζε 2,40 ευρώ στις 10 Μαρτίου και σήμερα δεν ξεπερνά τα 2,20 ευρώ το λίτρο.

Ενδεικτική της συνεχιζόμενης ακρίβειας είναι και η πορεία των τιμών βασικών προϊόντων. Μόνο μέσα σε έναν μήνα, τα λαχανικά αυξήθηκαν πάνω από 3%, τα φρούτα πάνω από 2% και το κρέας κατά 1,3%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στα βασικά προϊόντα

Σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Το μοσχαρίσιο κρέαςκαταγράφει άνοδο κατά 25,6%, ο καφές κατά 15%, τα φρούτα πάνω από 13%, ενώ πάνω από 12% αυξήθηκαν το αρνί και το κατσίκι.