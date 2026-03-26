Αίγιο: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης - Ανάμεσά τους 16χρονη

Συνελήφθη και η μητέρα της 16χρονης για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν χθες το απόγευμα στο Αίγιο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, συνελήφθησαν μια 16χρονη και ένας ενήλικος ημεδαπός άνδρας, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8,36 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων κάνναβης.
Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας της ανήλικης, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατο του σε βίντεο
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρεσβευτής στο έργο "Gender Flagship" του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής
