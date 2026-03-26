Άγιος Παντελεήμονας: Σοβαρά τραυματίστηκε 58χρονος μετά από συμπλοκή

Ένας 58χρονος άνδρας από την Αλβανία τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Τετάρτης σε επεισόδιο που σημειώθηκε σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:20 σε κατάστημα επί της Μιχαήλ Βόδα 219, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένας 46χρονος αλβανικής καταγωγής προχώρησε στον άγριο ξυλοδαρμό του 58χρονου μετά από λογομαχία.
Ο 58χρονος, διακομίσθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Ελπίς» ενώ αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον 46χρονο.
Ο 46χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
