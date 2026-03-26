Εθελοντικές αιμοδοσίες σε Ξηροχώρι και Ελληνικό την Κυριακή 29 Μαρτίου

Η ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “ο Αγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει δύο εθελοντικές αιμοδοσίες:

ΞΗΡΟΧΩΡΙ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 (9.30-13.30 ) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3/2026 (17.30-21.30) στο παλιό Δημοτικό σχολείο σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο.

Κάθε σταγόνα αίματος που δίνετε δίνει ελπίδα δίνει αγάπη σώζει ζωές!!

Γίνεται και εσείς Εθελοντές Αιμοδότες και νιώστε τη χαρά της προσφοράς!!

Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το κόσμο λίγο καλύτερο.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη. «Δώστε αίμα , δώστε αγάπη ,δώστε ζωή , είναι στο χέρι σας».