Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει πιο πολύ και από τον Πύργο της Πίζας

Στο χωριό Ροπωτό στα Τρίκαλα, μια ξεχωριστή εκκλησία έχει γίνει πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ έχει απασχολήσει και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ροπωτού παρουσιάζει έντονη κλίση περίπου 17 μοιρών, εξαιτίας μιας μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε το 2012.

Το εσωτερικό του, με τις έντονες κλίσεις, δημιουργεί μια παράξενη εμπειρία για τους επισκέπτες, οι οποίοι δοκιμάζουν την ισορροπία τους καθώς κινούνται μέσα στο κτίσμα.

Ο ναός μάλιστα γέρνει περισσότερο από τον Πύργο της Πίζας.