Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει πιο πολύ και από τον Πύργο της Πίζας

Μαγεύει τουρίστες και ξένα ΜΜΕ
Στο χωριό Ροπωτό στα Τρίκαλα, μια ξεχωριστή εκκλησία έχει γίνει πόλος έλξης για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ έχει απασχολήσει και διεθνή μέσα ενημέρωσης. Ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ροπωτού παρουσιάζει έντονη κλίση περίπου 17 μοιρών, εξαιτίας μιας μεγάλης κατολίσθησης που σημειώθηκε το 2012.
Το εσωτερικό του, με τις έντονες κλίσεις, δημιουργεί μια παράξενη εμπειρία για τους επισκέπτες, οι οποίοι δοκιμάζουν την ισορροπία τους καθώς κινούνται μέσα στο κτίσμα.
Ο ναός μάλιστα γέρνει περισσότερο από τον Πύργο της Πίζας.
Οι επισκέπτες εισέρχονται στο ναό για να δοκιμάσουν την ισορροπία τους, περπατώντας και προσπαθώντας να σταθούν όρθιοι στο εσωτερικό της.
Ο χώρος έχει γίνει τοπικό αξιοθέατο, με κόσμο να ταξιδεύει για να ζήσει αυτήν την ασυνήθιστη εμπειρία και να παρατηρήσει την κατάσταση του κτιρίου.
Παρά τις ζημιές από την κατολίσθηση, αναφέρει το newsit, η εκκλησία παραμένει όρθια χωρίς εμφανείς ρωγμές στη δομή της.
Το Ροπωτό Τρικάλων είναι χτισμένο στις πλαγιές της Καραβούλας σε υψόμετρο 750 μέτρων. Το χωριό έχει σχεδόν ερημώσει, καθώς το 2012 οι περισσότεροι πολίτες το εγκατέλειψαν λόγω της καθίζησης του εδάφους.
