Ο Νίκος Παππάς για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς συμμετείχε σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τις προκλήσεις του αθλήματος.

Η ανακοίνωση του Νίκου Παππά αναφέρει τα εξής:

Με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του ευρωπαϊκού αθλητισμού πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδήλωση αφιερωμένη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ευρωπαϊκών θεσμών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δίκαιου αθλητικού μοντέλου. Στην εκδήλωση, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ευρωβουλευτή Marcos Ros από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Η παρουσία σημαντικών εκπροσώπων του ευρωπαϊκού μπάσκετ υπογράμμισε το υψηλό επίπεδο της συζήτησης και τη σημασία της για το μέλλον του αθλήματος. Μεταξύ αυτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ευρωλίγκας Chus Bueno, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των προπονητών της Ευρωλίγκας, καθώς και ο Joe Arlauckas, πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς κατέθεσε τη δική του εμπειρία και πολιτική προσέγγιση για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επαναβεβαιώσει τη στήριξή του στο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον αθλητισμό ως δημόσιο αγαθό με ισχυρή κοινωνική και εκπαιδευτική διάσταση, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης αρχών όπως η αθλητική αξιοκρατία, η αλληλεγγύη και η βιωσιμότητα του αθλητικού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα νέων πρωτοβουλιών και πιθανών αλλαγών στη δομή των διοργανώσεων, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης σαφών κανόνων που θα διασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας του ευρωπαϊκού αθλητικού μοντέλου.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Νίκος Παππάς ανέδειξε τον βαθιά κοινωνικό ρόλο του αθλήματος: «Για μένα, το μπάσκετ δεν είναι απλώς ένα άθλημα. Είναι η ίδια μου η ζωή. Οι ομάδες είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας.» Παράλληλα, τόνισε τη σημασία ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και της προσβασιμότητας: «Το πραγματικό μπάσκετ ξεκινά στις γειτονιές και στα ανοιχτά γήπεδα. Ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι προνόμιο για λίγους, είναι δικαίωμα για όλους.»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, υπογράμμισε ότι το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο καμπής, όπου οι νέες πρωτοβουλίες συνιστούν ταυτόχρονα ευκαιρία και πρόκληση, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην προστασία των αθλητών: «Δεν γίνεται να μιλάμε για ανάπτυξη και να ξεχνάμε τον βασικό πρωταγωνιστή, τον αθλητή.» Επιπλέον, ανέδειξε ζητήματα διαφάνειας και αξιοπιστίας στις διοργανώσεις, καθώς και την ανάγκη στήριξης των Ευρωπαίων παικτών και διατήρησης της ταυτότητας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.