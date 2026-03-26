Βόλος: Σε μονάδα εγκαυμάτων ο 39χρονος που προσπάθησε να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του

Στη μονάδα εγκαυμάτων του Νοσοκομείου Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται ο 39χρονος που επιχείρησε να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του από το φλεγόμενο σπίτι τους, το απόγευμα της 25ης Μαρτίου στον Βόλο.

Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι και το πρόσωπο στη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Βόλου, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η εφιαλτική φωτιά στο σπίτι της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, όπου κατοικούσαν η γιαγιά, η κόρη και ο εγγονός, ξεκίνησε στις 15:45 το απόγευμα της Τετάρτης 25/03 στο σαλόνι. Η 86χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη βρήκαν τραγικό θάνατο στις φλόγες, ενώ ο 39χρονος, στην προσπάθειά του να σώσει τη μητέρα και τη γιαγιά του, τραυματίστηκε. Η ηλικιωμένη βρέθηκε απανθρακωμένη πάνω στον καναπέ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά ακούστηκαν εκρήξεις, ενώ η 66χρονη καλούσε σε βοήθεια. «Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή, τυλιγμένη στις φλόγες. Ο γιος φώναζε “καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου”», περιέγραψε συγκλονισμένη γειτόνισσα.

Η φωτιά προκλήθηκε από ηλεκτρική θερμάστρα στο καθιστικό, ενώ οι εκρήξεις αποδίδονται σε γκαζάκι που εξερράγη στην κουζίνα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς, καθώς και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές.