Ισχυρή διεθνής προβολή της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας-Olympian Land σε κορυφαίες τουριστικές εκθέσεις

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέγραψε δυναμική παρουσία σε σημαντικές διεθνείς και εγχώριες τουριστικές εκθέσεις κατά το χρονικό διάστημα 3 έως 15 Μαρτίου 2026, ενισχύοντας ουσιαστικά την προβολή της σε βασικές αγορές-στόχους καθώς και το σύγχρονο, πολυθεματικό τουριστικό της προφίλ.

Οι εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Παναγιώτη Μπράμου.

Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια συμμετείχε με αυτόνομα περίπτερα στη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin (3–5 Μαρτίου), στην ERGO Half Marathon Expo Athens (5–7 Μαρτίου) καθώς και στη Salon Mondial du Tourisme (11–15 Μαρτίου).

Στη ITB Berlin, καταγράφηκε υψηλή επισκεψιμότητα και έντονο ενδιαφέρον από επαγγελματίες του τουρισμού και το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της γερμανικής αγοράς για τη Δυτική Ελλάδα. Αντίστοιχα, η παρουσία στη Salon Mondial du Tourisme, για τρίτη (3η) συνεχόμενη χρονιά, συνοδεύτηκε από εξαιρετικά μεγάλη επισκεψιμότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Περιφέρειας στη γαλλική αγορά.

Κατά τη διάρκεια των εκθέσεων πραγματοποιήθηκαν πλήθος επαφών με επαγγελματίες του τουρισμού, ταξιδιωτικούς πράκτορες και επισκέπτες, ενώ αναδείχθηκαν στοχευμένα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, όπως ο πλούσιος φυσικός και πολιτιστικός της πλούτος, η αυθεντική γαστρονομία και οι δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στην ERGO Half Marathon Expo Athens, η Περιφέρεια πλαισιώθηκε από φορείς και αθλητικά σωματεία της περιοχής, προβάλλοντας συλλογικά τη δυναμική του αθλητικού τουρισμού και τις δυνατότητες φιλοξενίας αθλητικών διοργανώσεων στη Δυτική Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα τη σύνδεση του τουρισμού με την τοπική κοινωνία και την ενεργό συμμετοχή της.

Σημαντική ήταν και η παράλληλη διπλωματική διάσταση της αποστολής, καθώς πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις της ελληνικής αποστολής στις Πρεσβείες της Ελλάδας στο Βερολίνο και το Παρίσι. Πιο συγκεκριμένα, στο Βερολίνο, η αποστολή είχε συνάντηση με τον Πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία Αλέξανδρο Παπαϊωάννου, ενώ στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Επιτετραμμένη Αλεξάνδρα Μαντζίλα, στο πλαίσιο ενίσχυσης της συνεργασίας για την προβολή της περιφέρειας στις αντίστοιχες αγορές, αλλά και την ανάπτυξη της αεροπορικής σύνδεσης με τις αγορές του εξωτερικού.

Επιπλέον, το περίπτερο της Περιφέρειας στο Βερολίνο, επισκέφτηκαν η Υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή και η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά. Αντίστοιχα, το περίπτερο της περιφέρειας στο Παρίσι επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Ελληνικής Πρεσβείας. Οι παραπάνω εκδηλώσεις, επιβεβαιώνουν το έντονο ενδιαφέρον και τη στήριξη των διπλωματικών αρχών στις προσπάθειες τουριστικής προβολής και ενίσχυσης του Brand name Olympian land στις αγορές του παγκόσμιου τουρισμού.

Ξεχωριστή απήχηση στο κοινό είχαν και οι γαστρονομικές δράσεις στα περίπτερα, όπου προσφέρθηκαν παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και της αυθεντικής φιλοξενίας της Δυτικής Ελλάδας-Olympian Land.

Σε δήλωσή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος ανέφερε:

«Η συστηματική και στοχευμένη παρουσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε κορυφαίες τουριστικές εκθέσεις αποδίδει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα. Το αυξημένο ενδιαφέρον που καταγράφηκε, ιδιαίτερα από τις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας, επιβεβαιώνει ότι η περιοχή μας κερδίζει σταθερά έδαφος στον διεθνή τουριστικό χάρτη. Παράλληλα, η ενίσχυση των σχέσεών μας με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές στο εξωτερικό δημιουργεί ένα ισχυρό πλαίσιο συνεργασίας για την περαιτέρω προώθηση του προορισμού. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε στην εξωστρέφεια, αναδεικνύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου μας και δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές για την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου».

Αντίστοιχα, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος υπογράμμισε τη σημασία της σύνδεσης του πολιτιστικού αποθέματος με την τουριστική προβολή της περιοχής. Όπως δήλωσε, «η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού, μέσα από στοχευμένες δράσεις και διεθνείς συνεργασίες».

Στις αποστολές συμμετείχαν ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού Απασχόλησης Δρ. Λαυρέντιος Βασιλειάδης, η Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού Τουριστικής Στρατηγικής Δρ. Γεωργία Παπασπύρου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μάριος Καρπέτας και το στέλεχος τη Διεύθυνσης Γιολάντα-Γεωργία Δελή.