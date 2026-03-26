Ενημερωτική δράση για ασφάλεια στο διαδίκτυο από το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με ευρωπαϊκή συμμετοχή

Το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών διοργάνωσε διαδικτυακή ενημέρωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο με συμμετοχή μαθητών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανακοίνωση του 43ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026, διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα την ασφάλεια στο διαδίκτυο, στην οποία συμμετείχαν μαθητές από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κ. Εμμανουήλ Σουρής, Ψυχολόγος και Κοινωνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος ανέπτυξε καίρια ζητήματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση και τη σωστή χρήση των ψηφιακών/διαδικτυακών μέσων από τους μαθητές.

Η δράση οργανώθηκε από το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning με τίτλο: «Digital Bridges for Inclusion: Building Inclusive Classrooms with Technology and New Pedagogies», στο οποίο συμμετέχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Η συγκεκριμένη δράση eTwinning αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ΚΑ122 με τίτλο «Άνεμος Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Αλλαγής», το οποίο υλοποιείται από το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα, διευκολύνοντας την επικοινωνία και τον διάλογο με όλους τους μαθητές και μαθήτριες από τις συνεργαζόμενες χώρες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας, τονίστηκε η σημασία της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και της τεχνολογίας, ιδιαίτερα σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της καθημερινής ζωής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανέδειξε την ανάγκη οι μαθητές να αποκτούν όχι μόνο ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και την απαραίτητη γνώση ώστε να προστατεύονται στο διαδικτυακό περιβάλλον. Παράλληλα, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας του σχολείου με τοπικούς φορείς, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις και μοιράστηκαν προβληματισμούς, οδηγώντας σε έναν ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο με τον ομιλητή. Η ανταλλαγή απόψεων συνέβαλε στην ενίσχυση της κατανόησης των κινδύνων, αλλά και των καλών πρακτικών που πρέπει να ακολουθούνται στο διαδίκτυο.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τον συντονισμό του Διευθυντή του σχολείου, κ. Παναγιώτη Κακαβά, σε στενή συνεργασία και με τη διαρκή υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου, αναδεικνύοντας το ομαδικό πνεύμα και τη συλλογική προσπάθεια της σχολικής κοινότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με μαθητές και εκπαιδευτικούς να ανταλλάσσουν ευχές, ιδέες και αποχαιρετισμούς, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του προγράμματος και αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις για μελλοντικές συνεργασίες.

Το 43ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που προάγουν τη σύγχρονη εκπαίδευση, συνδυάζοντας την παιδαγωγική καινοτομία με την ασφαλή αξιοποίηση της τεχνολογίας και του διαδικτύου προς όφελος όλων των μαθητών.