Λουτράκι: «Ήταν αδίστακτοι... ευτυχώς δεν είχαμε θύματα» - Οι μαρτυρίες για τη ληστεία στα ΕΛΤΑ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό των ληστών που «εισέβαλαν» στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι.

Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες περίοικων, όπως τους τα περιέγραψαν οι υπάλληλοι που βίωσαν στιγμές τρόμου και από όσα είδαν και οι ίδιοι.

«Ήταν αδίστακτοι. Έσπασαν με βαριοπούλα τον υαλοπίνακα του ΑΤΜ του υποκαταστήματος και μπήκαν με τα καλάσνικοφ, απειλώντας τους υπαλλήλους. Λογικό είναι ταράχτηκαν βλέποντας τα όπλα και τους κουκουλοφόρους. Το ευχάριστο είναι ότι δεν είχαμε θύματα» είπε ένας άνδρας στο korinthostv.gr.

«Μπήκαν από την κεντρική είσοδο και ακινητοποίησαν τους 4 υπαλλήλους, αρπάζοντας τα χρήματα», τόνισε άλλος.