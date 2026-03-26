Λουτράκι: «Ήταν αδίστακτοι... ευτυχώς δεν είχαμε θύματα» - Οι μαρτυρίες για τη ληστεία στα ΕΛΤΑ

Το χρονικό
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών για τον εντοπισμό των ληστών που «εισέβαλαν» στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι.
Την ίδια ώρα συγκλονίζουν οι μαρτυρίες περίοικων, όπως τους τα περιέγραψαν οι υπάλληλοι που βίωσαν στιγμές τρόμου και από όσα είδαν και οι ίδιοι.
«Ήταν αδίστακτοι. Έσπασαν με βαριοπούλα τον υαλοπίνακα του ΑΤΜ του υποκαταστήματος και μπήκαν με τα καλάσνικοφ, απειλώντας τους υπαλλήλους. Λογικό είναι ταράχτηκαν βλέποντας τα όπλα και τους κουκουλοφόρους. Το ευχάριστο είναι ότι δεν είχαμε θύματα» είπε ένας άνδρας στο korinthostv.gr.
«Μπήκαν από την κεντρική είσοδο και ακινητοποίησαν τους 4 υπαλλήλους, αρπάζοντας τα χρήματα», τόνισε άλλος.
Άγνωστοι δράστες, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, κατά τη διάρκεια τροφοδότησης αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (Α.Τ.Μ.), από υπάλληλους, αφού έσπασαν υαλοπίνακα καταστήματος, στο οποίο στεγάζεται το εν λόγω μηχάνημα, μπήκαν και με την απειλή όπλων, αφαίρεσαν χρηματικό ποσό που ανέρχεται σε 32.000 ευρώ.
Οι 2 δράστες που εισέβαλαν, στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν καθώς πιθανολογείται ότι τους περίμενε τρίτο άτομο για να διευκολύνει τη διαφυγή τους.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Όλο και περισσότερες οι σχολικές εκδρομές στην Πάτρα- Ποιοι μας προτιμούν
Ροπωτό Τρικάλων: Η εκκλησία που γέρνει πιο πολύ και από τον Πύργο της Πίζας
Καταγγελία 12 γονέων για την παιδίατρο του Νοσοκομείου Ζακύνθου μετά το περιστατικό με το βρέφος που νοσηλεύτηκε στην Πάτρα
