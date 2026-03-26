Νέο μήνυμα Τραμπ στο Ιράν: «Συμφωνήστε ή θα συνεχιστεί η επίθεση»

«Θολό» παραμένει το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οδεύουμε προς τη συμπλήρωση ενός μήνα πολέμου.

18:04

Τραμπ: Η απάντηση για μεταφορά πολεμικού υλικού από την Ουκρανία

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ΗΠΑ εξετάζουν ένα σχέδιο μεταφοράς πολεμικού υλικού από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή, είπε ότι «αυτό το κάνουμε συνεχώς».

Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα «επιλυθεί» ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά σημείωσε ότι βρίσκεται «χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά» και δεν επηρεάζει τις Ηνωμένες Πολιτείες.



18:00

IDF: Προωθούνται περισσότερες δυνάμεις στον νότιο Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει προωθήσει ακόμη περισσότερες δυνάμεις βαθύτερα στο νότιο Λίβανο.

Η 162η Μεραρχία ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες μια επιχείρηση στον δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι η «στοχευμένη χερσαία επιχείρηση εναντίον βασικών στόχων» αποσκοπεί στη διεύρυνση της «ζώνης ασφαλείας».

Ο υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατζ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο IDF θα ελέγχει μια «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο, μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, έως ότου εξαλειφθεί «η απειλή της Χεζμπολάχ».



17:55

Τραμπ: Το Ιράν δεν θα έπρεπε να χρεώνει για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ

«Το Ιράν δεν θα έπερεπε να χρεώνει για διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά το κάνουν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση δέκα πετρελαιοφόρων ως "δώρο"», ανέφερε σε άλλο σημείο. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τάνκερ είχαν σημαία Πακιστάν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η κατάληψη του ελέγχου του ιρανικού πετρελαίου περιλαμβάνεται στις «επιλογές».



17:52

Υεμένη: Οι Χούθι απειλούν με παρέμβαση αν κλιμακωθεί ο πόλεμος

Ο επικεφαλής των ανταρτών Χούθι της Υεμένης προειδοποίησε ότι η οργάνωση θα μπορούσε να εμπλακεί στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες.

«Με την παραμικρή εξέλιξη στη σύγκρουση που θα απαιτεί στρατιωτική αντίδραση, θα παρέμβουμε χωρίς καθυστέρηση όπως κάναμε και σε προηγούμενες φάσεις», ανέφερε.

Οι Χούθι ελέγχουν μεγάλα τμήματα της Υεμένης και κατέχουν καίρια θέση κοντά στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένα ζωτικό θαλάσσιο στενό που ελέγχει την πρόσβαση στην Ερυθρά Θάλασσα.



17:41

Με αμείωτη ένταση οι ιρανικές επιθέσεις στο Ισραήλ

Παρότι ο πρόεδρος Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο ιρανικός στρατός είχε «εξαλειφθεί», οι εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν προς το Ισραήλ συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση την Πέμπτη.

Ο ισραηλινός στρατός, από τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, έχει ανακοινώσει οκτώ διαφορετικές ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις.



17:26

Βανς: Ο συμβατικός στρατός του Ιράν έχει καταστραφεί

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς ισχυρίστηκε ότι «οι συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν έχουν ουσιαστικά καταστραφεί», προσφέροντας στις ΗΠΑ «επιλογές».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Βανς ανέφερε ότι οι επιλογές περιλαμβάνουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις και περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις.

«Μιλάτε για ανθρώπους που μπαίνουν σε ένα γεμάτο σούπερ μάρκετ φορώντας γιλέκο, το οποίο ανατινάζουν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν άνθρωποι, και αυτό είναι μια φοβερή τραγωδία. Τι συμβαίνει όμως όταν αυτό που βρίσκεται στο γιλέκο μπορεί να σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους», είπε ο Βανς, προειδοποιώντας για τους κινδύνους της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν.



17:21

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε πόλεμο με το Ιράν εδώ και 47 χρόνια

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, υιοθέτησε τη γραμμή Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ εδώ και 47 χρόνια και ότι «κάθε πρόεδρος θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό».



17:14

Γουίτκοφ: Το Ιράν καθυστερούσε στις συνομιλίες - Υπάρχει πλαίσιο 15 σημείων για συμφωνία

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι Ιρανοί απέρριπταν επανειλημμένα τα αιτήματα των ΗΠΑ στις συνομιλίες και «καθυστερούσαν» τη διαδικασία.

Ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει παρουσιάσει μια λίστα 15 σημείων, η οποία αποτελεί πλαίσιο για μια συμφωνία ειρήνης, προσθέτοντας ότι «θα δούμε πού θα οδηγηθούν τα πράγματα» και αν οι ΗΠΑ καταφέρουν να πείσουν το Ιράν ότι δεν υπάρχουν άλλες καλές εναλλακτικές.

Τόνισε ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» πως αυτό είναι εφικτό και ότι το Ιράν «αναζητά διέξοδο».



17:13

Στη Σαουδική Αραβία ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

«Εφτασα στη Σαουδική Αραβία. Εχουν προγραμματιστεί σημαντικές συναντήσεις. Εκτιμούμε τη στήριξη και στηρίζουμε όσους είναι έτοιμοι να συνεργαστούν μαζί μας για τη διασφάλιση της ασφάλειας», έγραψε στο X.



17:11

IDF: Νέο κύμα ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι ξεκίνησε νέα επίθεση με βαλλιστικούς πυρύλους από το Ιράν.

Αναμένεται να ηχήσουν σειρήνες στο κεντρικό Ισραήλ τα επόμενα λεπτά.



17:05

Στα «κόκκινα» η Wall Street

Σημαντική πτώση σε όλους τους δείκτες καταγράφει το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης καθώς οι επενδυτές είναι απαισιόδοξοι για το ενδεχόμενο διπλωματικής επίλυσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ακολουθούν οι τρεις βασικοί δείκτες:

Dow Jones: -0,16%

S&P500: -0,67%

Nasdaq: -0,97%



17:00

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο πρωθυπουργός του Κατάρ

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ μεταβαίνει την Ουάσιγκτον για να συζητήσει διμερή θέματα και αμυντική συνεργασία με μέλη της κυβέρνησης Τραμπ, ανέφερε αξιωματούχος της χώρας του Κόλπου στο Reuters.



16:58

Τραμπ: Το Ιράν διαπραγματεύεται καθώς έχει συντριβεί

Οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο Ιράν εξελίσσονται «πιο γρήγορα από το χρονοδιάγραμμα», επανέλαβε ο Τραμπ, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη έχει «ηττηθεί» και οι στρατιωτικές της δυνατότητες έχουν «εξουδετερωθεί». Απέρριψε τις αναφορές ότι το Ιράν δεν ενδιαφέρεται για διαπραγματεύσεις, λέγοντας: «Θα σας λένε “δεν διαπραγματευόμαστε”. Φυσικά και διαπραγματεύονται. Έχουν συντριβεί».



16:57

Τραμπ: Θα κινηθούν και άλλες υποθέσεις κατά του Μαδούρο

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα κινηθούν και άλλες υποθέσεις σε βάρος του Νικολάς Μαδούρο.

16:57

Ισραήλ: Τουλάχιστον ένας νεκρός μετά από επίθεση της Χεζμπολάχ

Eνας νεαρός άνδρας, περίπου 30 ετών, σκοτώθηκε από επίθεση με ρουκέτες που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ στην πόλη Ναχαρίγια στο βόρειο Ισραήλ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Ενας άλλος άνδρας περίπου 50 ετών μεταφέρεται αυτή την ώρα στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.



16:52

Τραμπ: Οι Ιρανοί μιλούν με τις ΗΠΑ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί βρίσκονται σε επαφή με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι «θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε τη σωστή συμφωνία», με βασικό ζητούμενο το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Τόνισε ότι το Ιράν «πρέπει να κάνει συμφωνία», διαφορετικά θα αντιμετωπίσει «συνεχιζόμενη επίθεση από τις ΗΠΑ».



16:51

Τραμπ: Κερδίζουμε τον πόλεμο με το Ιράν

Ο Τραμπ, κατά την έναρξη συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ επικρατούν στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας ότι «τις τελευταίες τρεις εβδομάδες πλήττουμε τις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν σε επίπεδο που λίγοι έχουν δει ποτέ».

Υποστήριξε εκ νέου ότι η Τεχεράνη «παρακαλά για συμφωνία», λέγοντας: «Παρακαλούν να γίνει συμφωνία. Οχι εγώ».

Χαρακτήρισε τους Ιρανούς «κακούς μαχητές, αλλά σπουδαίους διαπραγματευτές», ενώ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν «είχε σχέδιο να κυριαρχήσει στη Μέση Ανατολή» και ότι η πιθανότητα απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη αποτέλεσε βασική αιτιολόγηση για τις επιθέσεις. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι «το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει επίθεση στη Μέση Ανατολή μέσα σε 2 με 4 εβδομάδες».

Δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό «χάρτινη τίγρη», λέγοντας ότι «δεν μας βοήθησαν όταν έπρεπε και τώρα που έχουμε εκμηδενίσει τον αντίπαλο θέλουν να βοηθήσουν».



16:43

Τραμπ: Δεν είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ θέλουν συμφωνία με το Ιράν

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί είναι «σπουδαίοι διαπραγματευτές», προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να προχωρήσουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



16:42

Τραμπ: Το Ιράν παρακαλάει για μία συμφωνία, όχι εγώ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «παρακαλά για να γίνει συμφωνία» και όχι οι ΗΠΑ, επιμένοντας ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση αδυναμίας μετά τις στρατιωτικές εξελίξεις.

«Η αποστολή λέγεται "Επική Οργή" επειδή τους έχουμε διαλύσει», τόνισε ο Τραμπ, συνεχίζοντας: «Εχουμε εξαλείψει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων τους». Και σημείωσε ότι έχουν διαλύσει επίσης πολλά από τα εργοστάσια που παρασκευάζουν drones.



16:41

«Η δολοφονία του Ιρανού διοικητή δεν αλλάζει την συνολική εικόνα»

«Η δολοφονία του διοικητή του ναυτικού του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Αλιρέζα Τανγκσίρι, αποτελεί για την ισραηλινή κυβέρνηση μια καλή ευκαιρία να κερδίσει δύο πόντους. Ο ένας είναι να δείξει ότι το Ισραήλ είναι συνεργάσιμο και συνεισφέρει στις προσπάθειες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο άλλος είναι να δείξει στο ισραηλινό κοινό ότι κινούμαστε προς την αποδυνάμωση και ενδεχομένως την κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη», σχολιάζει ανταποκρίτρια του Al Jazeera από τη Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη.

«Από στρατηγική άποψη, όμως, το Ισραήλ κατανοεί, τουλάχιστον εντός των στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών του, ότι η δολοφονία ενός ή δεκάδων προσώπων δεν αλλάζει ουσιαστικά τη δυναμική. Υπάρχει ένας πόλεμος και όλοι στο Ισραήλ κατανοούν ότι το Ιράν αγωνίζεται για την επιβίωσή του. Ετσι, ενώ μπορεί να υπάρχει κάποιος επιχειρησιακός αντίκτυπος, η εμπειρία του Ισραήλ με αυτού του είδους τις δολοφονίες καθιστά πολύ σαφές ότι δεν θα αλλάξει η συνολική εικόνα», σημειώνει.