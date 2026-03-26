Καλαμαριά: Τι είπε στην απολογία του ο 19χρονος για τη δολοφονία του Κλεομένη

Στις φυλακές βρίσκεται πλέον μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο Κλεομένη, το βράδυ της 12ης Μαρτίου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η ΕΡΤ έφερε στο φως της δημοσιότητας την απολογία του στην 1η τακτική ανακρίτρια, όπου ξετυλίγει λεπτό προς λεπτό το κουβάρι της αιματηρής επίθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Κλεομένη. Με λεπτομέρειες περιγράφει πώς από τις Συκιές έφτασε ο Κλεομένης μαζί με τον ίδιο και έναν ακόμη που δεν κατονομάζει.

Στην απολογία του φέρεται να λέει ότι επιτέθηκαν στον 23χρονο καθ’ ομολογία δράστη μόνο με μπουνιές και κλωτσιές, χωρίς να φέρουν κάποιο αντικείμενο επάνω τους, σφυρί ή οτιδήποτε άλλο. Επιπλέον, φέρεται να είπε ότι μετά το περιστατικό, πέταξε στον κάδο τα ρούχα του, ότι πήρε τον τρίτο της παρέας με το μηχανάκι και τον πήγε μέχρι τα Κάστρα και στη συνέχεια ο ίδιος πήγε σπίτι του.

Την Κυριακή παραδόθηκε αυτοβούλως στην ανακρίτρια και στις 21 Μαρτίου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

«Ήμουν στο πάρκο στις Συκιές, στην οδό Αναξαγόρα 1β με τον Κλεομένη, τον… το τρίτο άτομο, τον… και τον… Μας είπε Κλεομένης ότι ήθελε να πάει στην Καλαμαριά να βρει έναν Μιχάλη. Ήξερε ποιον πάει να βρει. Δεν ξέρω από πού τον ξέρει. Όταν τον είδαμε να παρκάρει και να πηγαίνει ο Κλεομένης καταπάνω του κι εμείς από πίσω. Του φώναξε ο Κλεομένης ‘Αν ενοχλήσεις τα μικρά ξανά, θα σε …’ κι εκείνος άρχισε να τρέχει. Τον έφτασε ο Κλεομένης, τον έβαλε τρικλοποδιά. Τον είδα να κάνει μια κίνηση προς τον Κλεομένη και δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Ο Κλεομένης μας είπε να τρέξουμε. Δεν καταλάβαμε ότι τον μαχαίρωσε. Μόλις βγήκαμε στους κάδους στην Αργοναυτών, τότε μας φώναξε ο Κλεομένης ότι τον μαχαίρωσε και έπεσε κάτω».



