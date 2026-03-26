Πάτρα: «ΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ»- Μια δράση αγάπης και προσφοράς

Η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει στην Πάτρα δράση αλληλεγγύης με συγκέντρωση τροφίμων και αιμοδοσία.

Η ανακοίνωση της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου αναφέρει τα εξής:

Με στόχο την ενίσχυση της αλληλεγγύης και την έμπρακτη στήριξη των συμπολιτών μας που βρίσκονται σε ανάγκη, η Ιατρική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος & Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανώνουν στην Πάτρα την δράση ανθρωπιάς και προσφοράς «ΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΩΝ – Προσφέρουμε Αίμα, Προσφέρουμε Τρόφιμα, Προσφέρουμε Ζωή».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, στην Πλατεία Γεωργίου, καλώντας πολίτες, φορείς και συλλογικότητες να συμμετάσχουν ενεργά σε μια κοινή προσπάθεια αγάπης και αλληλεγγύης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας:

- Θα συγκεντρώνονται τρόφιμα μακράς διάρκειας, τα οποία θα διατεθούν στις φιλανθρωπικές δομές της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών

- Θα λειτουργεί κινητή μονάδα αιμοδοσίας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενισχύοντας την Τράπεζα Αίματος του ΠΓΝΠ Πατρών

Ιδιαίτερη στιγμή της δράσης αποτελεί ο ραδιομαραθώνιος της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου, που θα πραγματοποιηθεί από την Πλατεία Γεωργίου, σε συνεργασία με τον MAX FM 93,4. Οι ζωντανές εκπομπές θα συμβάλουν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, προβάλλοντας το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας και της προσφοράς.

Οι διοργανωτές καλούν όλους τους πολίτες να δώσουν το «παρών»:

- προσφέροντας τρόφιμα

- συμμετέχοντας στην αιμοδοσία

- στηρίζοντας με την παρουσία και το μήνυμά τους τη δράση

Η συμμετοχή όλων αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην κάλυψη αναγκών ενόψει των Άγιων Ημερών του Πάσχα και ενισχύει το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη και η προσφορά μπορούν να κάνουν τη διαφορά.