Ο βετεράνος του πολέμου της Κύπρου το '74, Νικόλαος Αργυρόπουλος το Σάββατο 28-3 στην Πάτρα

Η Φοιτητική Παράταξη Κυπρίων Πρωτοπορία Πάτρας διοργανώνει εκδήλωση το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στις 18.00 στην αίθουσα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών στο πάνω μέρος της πλ. Γεωργίου.

Πρόκειται για μία μια εκδήλωση μνήμης και αλήθειας για την Κύπρο του 1974.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι: "Κύπρος 1974 - Ο Φάκελος...".

Ομιλητής θα είναι ο Νικόλαος Φ. Αργυρόπουλος, Βετεράνος του πολέμου της Κύπρου το 1974, Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Αγωνιστών Κύπρου 1974 και συγγραφέας του βιβλίου "Οι Ένοχοι" που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις του περιοδικού Ενδοχώρα.

Αυτό το βιβλίο, αποτελεί μία προσπάθεια να εκπληρώσω το δικό μου χρέος, αναφέρει ο κ. Αργυρόπουλος.

Πρωτίστως, απέναντι στον Χριστό που με κράτησε ζωντανό στις μάχες. Δεύτερον, απέναντι στους συμπολεμιστές μου, άλλοι εκ των οποίων έπεσαν στα πεδία της Τιμής και άλλοι αιχμαλωτίσθηκαν, όταν άδειασε η θαλάμη του όπλου τους από σφαίρες. Είναι αυτοί, που σαπίζουν ακόμη στα κολαστήρια των τουρκικών στρατιωτικών φυλακών, αγνοημένοι παντελώς από τους "αρμοδίους" εκπροσώπους του ελληνικού κράτους. Ώφειλα να μιλήσω εγώ γι' αυτούς, που έκτοτε δεν μπορούν να μιλήσουν.

Και τρίτον, απέναντι στην αλήθεια, την οποία οφείλω να παραδώσω ατόφια και αναλλοίωτη στις επόμενες γενεές των Ελλήνων. Την σκυτάλη της συνεχείας μας, οφείλουμε να την παραδίδουμε στα χέρια τους και όχι πεταμένη στο χώμα ή στην λάσπη.

Ιδρωμένη ναι..., ματωμένη ναι..., αλλά στα χέρια τους.