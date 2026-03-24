Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 26/3 έως και την 1/4/2026

Το πρόγραμμα στο σινέ Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 26/3 έως και την Τετάρτη 1/4/2026 έχει ως εξής:

Από την Πέμπτη 26 έως και την Κυριακή 29/3, το σινέ Πάνθεον θα φιλοξενήσει τις προβολές του 26ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου.

Πέμπτη 26/3 στις 19:00 "Répondeur", διάρκεια 102 λεπτά,

και στις 21:30 "Marcello Mio", διάρκεια 120 λεπτά.

Παρασκευή 27/3 στις 18:00 "Gasca de la Drept" (διάρκεια 72 λεπτά), στις 19:30 "Epreuve du feu" (διάρκεια 105 λεπτά) και στις 21:30 "La Petite Dernière", διάρκεια 113 λεπτά.

Σάββατο 28/3 στις 17:30 "The Bears' Famous Invasion of Sicily" με διάρκεια 82 λεπτά, στις 19:15 "Nino", διάρκεια 96 λεπτά και στις 21:15 "Bonne Mère" (διάρκεια 99 λεπτά).

Κυριακή 29/3 στις 19:15 "Un Monde merveilleux", 78 λεπτά και στις 21:00 "Allah n'est pas obligé" (80 λεπτά).

Από την Δευτέρα 30/3 έως την Τετάρτη 1/4 συνεχίζεται η ταινία "Τελευταία Κλήση".

Προβολές:

Την Δευτέρα 30/3 μόνο 21:30 & την Τρίτη 31/3 μόνο 19:30.

Την Τετάρτη 1/4 στις 19.30 και στις 21.30.

Καταλληλότητα: Κ15

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19/3/2026

Σκηνοθεσία: Sherif Francis.

Ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα.

Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη

Διάρκεια: 108 λεπτά.

Διανομή: Tanweer Productions

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Η ταινία «Τελευταία Κλήση» ήρθε 1η σε εισιτήρια το τετραήμερο 19 έως 22 Μαρτίου 2026, κόβοντας σε 112 αίθουσες πανελλαδικά, 43.827 εισιτήρια.

*Τέλος την Δευτέρα 30/3 στις 19.00 και την Τρίτη 31/3 στις 21.30 η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας προβάλλει στο σινέ Πάνθεον την ταινία "Ο Κανόνας του Παιχνιδιού" του Ζαν Ρενουάρ, Γαλλικής παραγωγής 1939.