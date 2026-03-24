Το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου στην Πάτρα

Το Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου Ελλάδος, μετά από περισσότερα από 25 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα ελληνικά πολιτιστικά δρώμενα, επιστρέφει το 2026 τόσο στην Αθήνα όσο και στην Πάτρα, από τις 26 έως και 29 Μαρτίου, φέρνοντας στο κινηματοθέατρο Πάνθεον το καλύτερο της σύγχρονης γαλλόφωνης κινηματογραφικής δημιουργίας.



Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, το κοινό της Πάτρας θα έχει την ευκαιρία να ανακαλύψει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που συνδυάζει βραβευμένες ταινίες, σημαντικές συμμετοχές του διαγωνιστικού προγράμματος της Αθήνας και προβολές για το νεανικό κοινό, αναδεικνύοντας τη δυναμική και την ποικιλομορφία του σύγχρονου γαλλόφωνου σινεμά.



Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα κατέχουν ταινίες που συμμετέχουν στο διαγωνιστικό τμήμα της Αθήνας, όπως το φιλμ «Αυτόματος Τηλεφωνητής-Le Répondeur» της Fabienne Godet, το «Η μικρή αδερφή-La Petite dernière» (σκηνοθεσία: Hafsia HERZI) και το «Φλεγόμενες Καρδιές» (σκηνοθεσία: Aurélien PEYRE), μεταφέροντας στην Πάτρα τον παλμό και την ένταση της κεντρικής διοργάνωσης και δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις πιο δυνατές φετινές κινηματογραφικές προτάσεις.



Παράλληλα, ξεχωρίζει η προβολή της ταινίας «Nino» της Pauline Loquès, η οποία τιμήθηκε στα Βραβεία César-Σεζάρ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας νέας γενιάς δημιουργών που αφηγούνται σύγχρονες, προσωπικές και βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Το "Nino-Νίνο" κέρδισε το César Καλύτερης Πρώτης Ταινίας & το Βραβείο César Πρωοτεμφανιζόμενου Ηθοποιού: Théodore Pellerin.



Στο ίδιο πνεύμα, ταινίες όπως το «Μαρτσέλο Αγάπη μου», με το ιδιαίτερο ύφος και την παιχνιδιάρικη ματιά του, και το «Χωρίς τη Θεία Χάρη» (σκηνοθεσία: Zaven NAJJAR), μια έντονα πολιτική και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση, έρχονται να συμπληρώσουν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό, στο χιούμορ και τη δραματουργική ένταση.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο νεανικό κοινό, με παιδικές προβολές όπως το «The Bears’ Famous Invasion of Sicily» και το «Nina and the Tales of the Hedgehog», που προσφέρουν μια πρώτη, ουσιαστική επαφή με τη μαγεία του κινηματογράφου.



ΕΝΑΡΞΗ ΦΕΣΤΙΒΑΛ



Η αυλαία της διοργάνωσης ανοίγει την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 στις 19:00 με την προβολή της ταινίας: «Αυτόματος Τηλεφωνητής» (Fabienne Godet), μιας ταινίας που συμμετέχει στο διαγωνιστικό πρόγραμμα της Αθήνας και διεκδικεί το μεγάλο βραβείο του Φεστιβάλ.



Η είσοδος για την ημέρα έναρξης θα είναι ελεύθερη για το κοινό, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Film Office, ενισχύοντας την πρόσβαση στον πολιτισμό και τη διάχυση του κινηματογράφου.



Το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο συνάντησης για το κοινό της πόλης, φέρνοντας σε επαφή διαφορετικές γενιές θεατών με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή κινηματογραφική δημιουργία.



Το 26ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου συνεχίζει να χτίζει γέφυρες πολιτισμού, αναδεικνύοντας τον κινηματογράφο ως ένα μέσο έκφρασης, διαλόγου και κοινής εμπειρίας.



ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:



Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου μέσω της πλατφόρμας more.com.



Γενική είσοδος: 6€

Φοιτητικό-Ανέργων: 4,5€

Κάρτα 5 προβολών: 20€.



Σας περιμένουμε στην Πάτρα για τέσσερις ημέρες γεμάτες σινεμά, αναφέρει τέλος η ανακοίνωση που εστάλη από το Institut français de Grèce à Patras-Γαλλικό Ινστιτούτο Πάτρας.

"Le Répondeur-Αυτόματος Τηλεφωνητής"

με τους: Salif Cissé, Denis Podalydès, Aure Atika.

ΣΥΝΟΨΗ

Ο Baptiste, ταλαντούχος μίμος, δεν καταφέρνει να ζήσει από την τέχνη του. Μια μέρα τον προσεγγίζει ο Pierre Chozène, γνωστός συγγραφέας που θέλει να μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ο οποίος ενοχλείται συνεχώς από τις ασταμάτητες κλήσεις του εκδότη του, της κόρης του και της πρώην συζύγου του.. Χρειάζετααι ησυχία για να γράψει το πιο φιλόδοξο έργο του, και γι' αυτό προτείνει στον Baptiste να απαντάει αντί αυτού μιμούμενος τη φωνή του. Σιγά-σιγά, ο Baptiste δεν αρκείται στη μίμηση και αρχίζει να δημιουργεί τον δικό του χαρακτήρα.

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Η ταινία αυτή τιμήθηκε στο Festival de l'Alpes d'Huez 2025, με το Βραβείο κοινού.

*Το Γαλλικό δραματικό φιλμ "La Petite dernière-Η μικρή αδερφή" είχε ξεχωρίσει στο περσινό Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών όπου τιμήθηκε με το Βραβείο γυναικείας ερμηνείας για τη Nadia Melliti & το Queer Palm (Βραβείο Queer Palm).

ΣΥΝΟΨΗ: Η Fatima, 17 ετών, είναι η μικρότερη της οικογένειας. Ζει στα προάστια με τις αδελφές της, σε μια χαρούμενη και αγαπημένη οικογένεια. Καλή μαθήτρια, γίνεται δεκτή σε σχολή φιλοσοφίας στο Παρίσι και ανακαλύπτει έναν εντελώς νέο κόσμο. Καθώς ξεκινά η ζωή της ως νεαρή γυναίκα, απομακρύνεται από την οικογένεια και τις παραδόσεις της και αρχίζει να αναρωτιέται για την ταυτότητά της. Πώς μπορεί να συμφιλιώσει την πίστη της με τις νέες επιθυμίες της;

Διάρκεια: 113 λεπτά.

Θα προβληθεί την Παρασκευή 27-3 στις 21.30.

*Την Πέμπτη 26-3 στις 21.30 θα προβληθεί η ταινία "Marcello Mio-Μαρτσέλο αγάπη μου" σε σενάριο και σκηνοθεσία του σπουδαίου δημιουργού Christophe HONORÉ.

ΣΥΝΟΨΗ

Είναι η ιστορία μιας γυναίκας που λέγεται Chiara. Είναι ηθοποιός, κόρη του Marcello Mastroianni και της Catherine Deneuve. Ένα καλοκαίρι, αναστατωμένη από τη ζωή της, αποφασίζει πως θα έπρεπε να ζει τη ζωή του πατέρα της. Ντύνεται, μιλά και αναπνέει σαν εκείνον, με τέτοια ένταση ώστε οι γύρω της αρχίζουν να την αποκαλούν «Μαρτσέλο».

Διάρκεια: 121 λεπτά.

Με τους: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Catherine Deneuve.

*Περισσότερα στο σάιτ του Φεστιβάλ, fff26.gr.