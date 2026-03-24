Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τις 10.000 ψυχές του 1821 και παρουσίαση βιβλίου «Γυναίκες με ιστορία»

Πραγματοποιείται το Σάββατο (28.3.26) το απόγευμα στις 7.30, εκδήλωση μνήμης για την ανάπαυση των δέκα χιλιάδων ψυχών, που βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων του 1821, με τη διοργάνωση του Λαογραφικού και Ιστορικού Συλλόγου «Μωραίτες εν Χορώ» και με την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με λιτανευτική πομπή από την πλατεία Φιλικών (Ι. Παπαδιαμαντοπούλου), θα διασχίσει την οδό Γερμανού και θα καταλήξει στην πλατεία Αγίου Γεωργίου (Ρωμαϊκό Ωδείο), όπου θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση για την ανάπαυση των ψυχών, θα μιλήσει ο Σεβ. Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος και θα γίνει ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Στην πομπή και γενικά σε όλη την εκδήλωση, θα λάβει μέρος, μεταξύ άλλων, η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», με τη διεύθυνση του Αρχιμουσικού, Γιώργου Μπουρδόπουλου.

Την Κυριακή, 29 Μαρτίου, το βράδυ στις 8, στην αίθουσα συναυλιών του Οργανισμού της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του βιβλίου της Χριστίνας Καρποντίτη (μέλους του Γ.Φ.Σ. «Εμμέλεια» του Οργανισμού), με τίτλο: «Γυναίκες με ιστορία».

Το βιβλίο αναφέρεται σε Ελληνίδες που γεννήθηκαν τον 19 ο αιώνα και άνοιξαν δρόμους στην Επιστήμη, την Κοινωνία και τον Πολιτισμό (εκδόσεις: «Ηδύφωνο»). Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι εκδότρια και συγγραφέας, Μαρία Παναγιωτακοπούλου, η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός του UP FM 103,7, Μελιώ Κατσιφάρα, η Πολιτισμική Κοινωνιολόγος, ΕΔΙΠ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, Δρ. Μαρία Αργυροπούλου και η συγγραφέας του βιβλίου.

Την όλη παρουσίαση, θα πλαισιώσει με τραγούδια για τη γυναίκα, ο καταξιωμένος Αιγιώτης συνθέτης, Σάκης Παπαδημητρίου και τα οποία θα ερμηνεύσει η Έλενα Λεώνη.

Παράλληλα το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» θα παρουσιάσει, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, την παιδική παράσταση: «Σε τρελλό πανικό! Δένδρα- Ψάρια χτυπούν συναγερμό», στα Σχολεία: 2ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας-Στρούμπειο- 15ο Νηπιαγωγείο Πάτρας-Στρούμπειο και 23ο Δημοτικό Ζαβλάνι-19ο Νηπιαγωγείο Πατρών- Ζαβλάνι- 76ο Νηπιαγωγείο Πατρών-Ζαβλάνι.

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.