Πάτρα: Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο από 23 έως 28 Μαρτίου

Πλούσιο είναι το πρόγραμμα στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, την εβδομάδα 23/3/2026 έως 28/3/2026.

Πρόγραμμα εβδομάδας

23 - 28 Mαρτίου



Συνεχίζεται η ατομική εικαστική έκθεση «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη

Πέμπτη 26 6:00 μ.μ.

«Με βελόνα και κλωστή»

Συνεχίζονται οι δημιουργικές συναντήσεις μας…

Πλέκουμε, κεντάμε, ράβουμε, μπαλώνουμε και συζητάμε δημιουργώντας!!!

Πέμπτη 26 έως Σάββατο 28

«Άνοιξη στην πόλη» στο Πολύεδρο με την Ιόνια Ορχήστρα

Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο, 26,27 & 28 Μαρτίου

Υποδεχόμαστε την άνοιξη με Μουσική, Ζωγραφική, Βιβλία και πολλά Δρώμενα. Happenings, Βιμπράφωνο, Χορός, Αφήγηση, Έκθεση χειροτεχνίας, Ανοιξιάτικο Bazaar Βιβλίου, Αναγνώσεις Λογοτεχνικών Κειμένων, Εργαστήριο Ζωγραφικής, Εκδηλώσεις για παιδιά κ.ά.

Πέμπτη 26

7:30 μ,μ. «Μουσική δρόμου»

8:30 μ.μ Συναυλία «Μουσικές του κόσμου» με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και την Έλενα Βούλγαρη

Παρασκευή 27

8:30 μ.μ. Συναυλία «Τραγούδια της παρέας»

Σάββατο 28 Εκπαιδευτική δράση για παιδιά

10:30-12:30

Σάββατο 28

12:30 μ.μ. Συναυλία «Μουσικές της Άνοιξης»