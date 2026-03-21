«Μπλόκο» στην Πάτρα σε οδηγό που μετέφερε 35 επιβάτες χωρίς άδεια

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου
Συνελήφθη στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί λεωφορείο μεταφέροντας 35 επιβάτες, εκτελώντας επιβατική μεταφορά χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Βέροια: Πώς έγινε το ατύχημα με τον 7χρονο -«Έπαιζε με άλλα παιδιά, σκόνταψε και έπεσε» λέει ο πατέρας του
Σύλληψη Τσαγκαράκη: Μόνο 7 από τα 300 έργα είναι γνήσια- Συνελήφθη και μια υπάλληλός του
