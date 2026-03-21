Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Μπλόκο» στην Πάτρα σε οδηγό που μετέφερε 35 επιβάτες χωρίς άδεια

Η Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου

Συνελήφθη  στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί λεωφορείο μεταφέροντας 35 επιβάτες, εκτελώντας επιβατική μεταφορά χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Ειδήσεις
Κοινωνία
824970
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις