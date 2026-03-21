«Μπλόκο» στην Πάτρα σε οδηγό που μετέφερε 35 επιβάτες χωρίς άδεια

Συνελήφθη στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Τροχαίας Πατρών, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για υποκλοπή μεταφορικού έργου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να οδηγεί λεωφορείο μεταφέροντας 35 επιβάτες, εκτελώντας επιβατική μεταφορά χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του πρόκειται να υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.