Δυτική Αχαΐα- Ευλογιά: Μετέφερε 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου και συνελήφθη

Παραβίασε τα μέτρα
Συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να μετακινεί 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην περιοχή για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
«Μπλόκο» στην Πάτρα σε οδηγό που μετέφερε 35 επιβάτες χωρίς άδεια
Βαθιά το χέρι στην τσέπη! Έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ η βενζίνη στην Πάτρα
Μεσολόγγι: Ηχηρό μήνυμα για την Ελευθερία του Τύπου από το διεθνές συνέδριο «Δημοσιογράφοι στον Πόλεμο»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr