Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δυτική Αχαΐα- Ευλογιά: Μετέφερε 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου και συνελήφθη

Συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να μετακινεί 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην περιοχή για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Ειδήσεις Τώρα

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δυτική Αχαΐα Ευλογιά Αιγοπροβάτων Σύλληψη
Ειδήσεις
Κοινωνία
824973
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις