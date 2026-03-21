Δυτική Αχαΐα- Ευλογιά: Μετέφερε 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου και συνελήφθη

Συνελήφθη στη Δυτική Αχαΐα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να μετακινεί 150 αιγοπρόβατα εκτός ποιμνιοστασίου, παραβιάζοντας τα περιοριστικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στην περιοχή για την αποτροπή εξάπλωσης ζωονόσου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.