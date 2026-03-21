Το Ιράν επιβεβαίωσε ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανοβρετανικής βάσης στον Ινδικό Ωκεανό

09:24 Το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της αμερικανοβρετανικής βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία, ένα νησί στον Ινδικό Ωκεανό, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο Mehr.

Το Mehr τόνισε ότι η ενέργεια αυτή «αποτελεί σημαντικό βήμα (…) το οποίο αποδεικνύει ότι το βεληνεκές των πυραύλων του Ιράν είναι μεγαλύτερο από αυτό που φανταζόταν προηγουμένως ο εχθρός».

Νωρίτερα η Wall Street Journal είχε επισημάνει ότι το Ιράν εκτόξευσε δύο μέσου βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης στο Ντιέγκο Γκαρσία.

Κανένας από τους δύο πυραύλους δεν έπληξε τη βάση που απέχει περίπου 4.000 χιλιόμετρα από το Ιράν, είχε προσθέσει η εφημερίδα επικαλούμενη πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ένας πύραυλος παρουσίασε δυσλειτουργία εν πτήσει και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο εκτόξευσε πύραυλο για να αναχαιτίσει τον δεύτερο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Η Ντιέγκο Γκαρσία, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο νησί στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, βρετανικό έδαφος, είναι μία από τις δύο βάσεις τις οποίες η Βρετανία έχει δώσει άδεια στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν για «συγκεκριμένες αμυντικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν».

Πρόκειται για στρατηγικής σημασίας βάση για τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν κυρίως πυρηνοκίνητα υποβρύχια, βομβαρδιστικά και αντιτορπιλικά.

Η Βρετανία υπέγραψε το 2025 συμφωνία για την επιστροφή του αρχιπελάγους Τσάγκος στον Μαυρίκιο, όμως διατήρησε τη βάση Ντιέγκο Γκαρσία μέσω μίσθωσης διάρκειας 99 ετών.

08:43 CBS: Οι ΗΠΑ εξετάζουν χερσαία επιχείρηση για τα πυρηνικά του Ιράν

Οι Αμερικανοί αναζητούν τρόπους να κατασχέσουν τα πυρηνικά του Ιράν, μεταδίδει το CBS, επαναφέροντας τα σενάρια για χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ.

Δύο πηγές ανέφεραν στο αμερικανικό δίκτυο ότι στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται επίλεκτη ομάδα του αμερικανικού στρατού, που ειδικεύεται σε «ιδιαίτερα ευαίσθητές επιχειρήσεις».

Μια άλλη πηγή, πάντως, σημείωσε ότι ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει αν θα προχωρήσει μια τέτοια επιχείρηση.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι «είναι η δουλειά του Πετνταγώνου να διεξάγει τέτοιου είδους προετοιμασίες»

08:32 Το Ιράν απειλεί τουριστικούς στόχους σε όλο τον κόσμο

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, εν μέσω συνεχών επιθέσεων στα κράτη του Περσικού, προειδοποιεί ότι τουριστικοί προορισμοί παγκοσμίως δεν θα είναι ασφαλείς για τους εχθρούς της Τεχεράνης.

07:48 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει να δώσει «ελευθέρας» στα ιαπωνικά πλοία

Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει σε πλοία ιαπωνικών συμφερόντων να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo που επικαλείται τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Η Τεχεράνη έχει ξεκινήσει συνομιλίες με το Τόκιο σχετικά με αυτό το ζήτημα, είπε ο Αραγτσί στο Kyodo σε τηλεφωνική επικοινωνία χθες Παρασκευή.

Η Ιαπωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μέση Ανατολή για τον ενεργειακό εφοδιασμό της, καθώς προμηθεύεται περίπου το 90% των φορτίων πετρελαίου μέσω του Ορμούζ, το οποίο έχει αποκλείσει de facto το Ιράν λόγω του πολέμου.

07:11 Ισραήλ: Σειρήνες συναγερμού για ιρανική πυραυλική επίθεση

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν γύρω στις 5:30 τα ξημερώματα στο νότιο Ισραήλ για ιρανική πυραυλική επίθεση, την τρίτη από τα μεσάνυχτα, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) είχαν ενημερώσει πως το Ιράν εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ και ότι έχει ενεργοποιηθεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτισή τους.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς από την ιρανική πυραυλική επίθεση.

07:04 Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ ενέκριναν την πώληση και παράδοση ιρανικού πετρελαίου που βρίσκεται σε δεξαμενόπλοια για τις επόμενες 30 ημέρες, με την ελπίδα να αναχαιτιστεί η απότομη αύξηση των τιμών ενέργειας, την οποία έχει πυροδοτήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Αποδεσμεύοντας προσωρινά αυτές τις προμήθειες (…) οι ΗΠΑ θα φέρουν γρήγορα περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, εξηγώντας πως το μέτρο αποσκοπεί στη χαλάρωση των πρόσκαιρων πιέσεων που έχουν προκληθεί λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν.

«Ουσιαστικά, θα χρησιμοποιήσουμε τα βαρέλια ιρανικού πετρελαίου σε βάρος της Τεχεράνης, προκειμένου να διατηρήσουμε τις τιμές σε χαμηλό επίπεδο καθώς συνεχίζουμε την επιχείρηση "Επική Οργή"», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Η κυβέρνηση του Ιράν τόνισε χθες Παρασκευή ότι δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλοια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές. «Επί του παρόντος, το Ιράν εκ των πραγμάτων δεν διαθέτει φορτία αργού πετρελαίου στη θάλασσα ή πλεόνασμα για τον εφοδιασμό των διεθνών αγορών και οι δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Οικονομικών στοχεύουν μόνο στο να δώσουν ελπίδα στους αγοραστές», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαμάν Γοντοσί, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Πετρελαίου.

07:02 Αντιφάσεις Τραμπ για το τέλος του πολέμου - «Οι άλλες χώρες να φυλάνε το Ορμούζ, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει «να μειώσει σταδιακά» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.

Αν και τις τελευταίες ημέρες έχει αυξήσει τις αντιφατικές δηλώσεις αναφορικά με τη διάρκεια της σύρραξης, ο Τραμπ για πρώτη φορά χθες άφησε να εννοηθεί ότι είναι έτοιμος να εξετάσει τον τερματισμό του πολέμου.

«Πλησιάζουμε στην επίτευξη των στόχων μας καθώς εξετάζουμε να περιορίσουμε σταδιακά τις μεγάλες στρατιωτικές μας προσπάθησε στη Μέση Ανατολή εναντίον του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», έγραψε χθες το βράδυ στο Truth Social.

Ωστόσο λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικάνος πρόεδρος είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο: «Δεν θέλω εκεχειρία». «Δεν κάνεις εκεχειρία όταν κυριολεκτικά εξοντώνεις τον αντίπαλο», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν το Ισραήλ θα ήταν έτοιμο να βάλει τέλος στον πόλεμο αφού οι ΗΠΑ ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους δράση στο Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω».

Για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ο Ρεπουμπλικάνος είπε ότι χρειάζεται «πολλή βοήθεια» και σχολίασε ότι «θα ήταν ωραίο» αν εμπλέκονταν χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. «Κάποια στιγμή, θα ανοίξει μόνο του», πρόσθεσε.

Όμως στην ανάρτησή του στο Truth Social μερικές ώρες αργότερα εκτίμησε ότι το Ορμούζ θα πρέπει «να φυλάσσεται και να εποπτεύεται, όπως είναι απαραίτητο, από τις άλλες χώρες που το χρησιμοποιούν – οι ΗΠΑ δεν το χρησιμοποιούν!».

Επίσης την Παρασκευή ο Τραμπ χαρακτήρισε «δειλούς» τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ που αρνούνται να βοηθήσουν ώστε να ανοίξει το Στενό.

06:58 WSJ: Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανοβρετανική βάση στον Ινδικό

Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του. Ένας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντ