ΕΦΚΑ: Ποιοι θα πληρωθούν νωρίτερα τις συντάξεις Απριλίου λόγω 25ης Μαρτίου

Με μία διαφοροποίηση λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου θα γίνουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Απριλίου 2026.

Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών.

Οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται ως εξής:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Από τις 24 Μαρτίου θα ξεκινήσει η καταβολή για τις συντάξεις Απριλίου λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η πίστωση των συντάξεων θα γίνει από το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου.