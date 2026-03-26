Το πρώτο βραβείο στον Αυθόρμητο Λόγο Λυκείου κατέκτησε το ΓΕΛ Καστριτσίου στους Πανελλήνιους Αγώνες Λόγου στη Λάρισα

Την πρώτη θέση κέρδισε το Λύκειο Καστριτσίου στο αγώνισμα του Αυθόρμητου Λόγου, στο πλαίσιο των Ρητορικών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Λάρισα από 20-22 Μαρτίου.

Δεκα οχτώ μαθητές των Ρητορικών Ομίλων του Λυκείου Καστριτσίου συμμετείχαν σε Ρητορικά αγωνίσματα, καλλιέργειας προφορικού λόγου , όπως :debate , αυθόρμητος λόγος, Προτρεπτικος λόγος και Εκφραστική Ανάγνωση.



Ο μαθητής της Β Λυκείου, Γαλανάκης Γιώργος, διακρίθηκε στους τρεις πρώτους ομιλητές και εν συνεχεία , μετά από αγώνα μεταξύ τους ,πήρε την πρώτη θέση

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων σχολείων ανήκαν στην Ιδιωτικη εκπαίδευση, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική αυτήν τη διάκριση, σημειώνει το σχολείο και συνεχίζει:. Να σημειωθεί ότι όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν ,είχαν αξιοπρεπέστατη παρουσία και στα υπόλοιπα ρητορικά αγωνίσματα . Μπράβο στα παιδιά !Μας κάνετε περήφανους !

Υπεύθυνη ρητορικών ομίλων του σχολείου και προπονήτρια των μαθητών η φιλόλογος Κοτρωτσου Μαρία ΠΕ02 .

Πολύτιμη αρωγή,έμπνευση και στήριξη αποτέλεσαν οι συμμετέχουσες καθηγήτριες στον Ρητορικό Όμιλο του σχολείου : Ριχάνη Κωνσταντίνα, ΠΕ02 και Κυρίτση Ευγενία, ΠΕ02

''Η αλήθεια είναι ότι πίστευα ότι ένα παιδί σαν εμένα από το δημόσιο σχολείο δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία προετοιμάζονται για πολλά χρόνια και πολλές ώρες την εβδομάδα. Ένιωσα πολύ αγχωμένος και σε έντονη κατάσταση στρες από τη στιγμή που ανακοίνωσαν ότι πέρασα στην επόμενη φάση μέχρι και τη διάκρισή μου. Νιώθω ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξω τις ικανότητες και να κάνω περήφανους τους καθηγητές, γονείς, φίλους μου, τους συμμαθητές μου και κατά κύριο λόγο τον εαυτό μου, όπως τόνισαν και στον ίδιο τον αυθόρμητο με θέμα τις «προσδοκίες». Η αγωνία ήταν ασύγκριτη, όπως και η συγκίνηση που ένιωσα όταν κατάφερα να πάρω την πρώτη θέση. Όταν σηκώθηκα πανικοβλήθηκα και διερωτήθηκα «αλήθεια εγώ προχώρησα;», αλλά το αντιμετώπισα με ψυχραιμία και ηρεμία. Έχω σε μεγάλη υπόληψη τους καθηγητές και τον αδελφό μου που με προπονούσαν σε καθημερινή βάση για να τα καταφέρω. Τέλος, θέλω η δικιά μου η νίκη να είναι έμπνευση για τους υπόλοιπους που δεν πιστεύουν στις δυνατότητές τους, να πιστέψουν και να ξεπεράσουν τις δικές τους «προσδοκίες» όπως έκανα και εγώ με την απόδοσή μου!''. τόνισε ο διαγωνιζόμενος.