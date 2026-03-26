Το Ιράν απάντησε στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ

Το Ιράν φέρεται να παρέδωσε επισήμως την απάντησή του στην πρόταση 15 σημείων των ΗΠΑ, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη αναμένει πλέον την απάντηση της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tasnim, η ιρανική απάντηση ζητά τον τερματισμό αυτού που χαρακτήρισε ως εχθρική επιθετικότητα, τη θέσπιση συγκεκριμένων εγγυήσεων ότι ο πόλεμος δεν θα επαναληφθεί, καθώς και τη σαφή ρύθμιση αποζημιώσεων για τις ζημιές του πολέμου.

Η πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν θεωρεί την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ ως νόμιμο δικαίωμά του, απαιτώντας να παραμείνει σε ισχύ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η απάντηση παραδόθηκε χθες το βράδυ μέσω διαμεσολαβητών και περιλαμβάνει ιρανικό αίτημα ώστε οποιαδήποτε κατάπαυση του πυρός να καλύπτει όλες τις ομάδες στην περιοχή που συμμετείχαν στη σύγκρουση.

Μιλώντας στο Reuters, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρεί την πρόταση ότι εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς την «μονομερή και άδικη».

Η πρόταση 15 σημείων

Οι ΗΠΑ απέστειλαν στο Ιράν σχέδιο 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12, η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει απαιτήσεις παρόμοιες με εκείνες των τελευταίων διαπραγματεύσεων στη Γενεύη.

Όπως αναφέρεται, οι ΗΠΑ επιδιώκουν εκεχειρία ενός μήνα για να συζητηθεί η πρόταση των 15 σημείων.

Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, ενισχυμένους ελέγχους από τον ΟΗΕ, περιορισμούς στο βαλλιστικό πρόγραμμα και μείωση της στήριξης σε ένοπλες οργανώσεις. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου, χωρίς να είναι σαφές για πόσο διάστημα. Παρά ταύτα, ισραηλινές υπηρεσίες εκτιμούν ότι το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει μεγάλο.

Τα σημεία της πρότασης σύμφωνα με το Channel 12

Το Ιράν πρέπει να διαλύσει τις υποδομές που του εξασφαλίζουν τις υφιστάμενες πυρηνικές του δυνατότητες.

Το Ιράν πρέπει να δεσμευτεί ότι δεν θα επιδιώξει ποτέ την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

Δεν θα εμπλουτίζεται ουράνιο επί ιρανικού εδάφους.

Το Ιράν πρέπει να παραδώσει στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου στο 60% – περίπου 450 κιλά. Η παράδοση θα πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον και

βάσει χρονοδιαγράμματος που θα συμφωνηθεί.

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ, Ισφαχάν και Φορντό θα πρέπει να διαλυθούν.

Να δοθεί πλήρης πρόσβαση στον IAEA εντός του Ιράν, με διαφανείς ελέγχους.

Το Ιράν πρέπει να εγκαταλείψει τη στρατηγική των πληρεξουσίων δυνάμεων (proxies).

Το Ιράν πρέπει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, καθοδήγηση και εξοπλισμό των περιφερειακών του συμμάχων-πληρεξουσίων.

Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοικτά και να λειτουργούν ως ελεύθερος θαλάσσιος διάδρομος.

Το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν πρέπει να περιοριστεί τόσο ως προς το βεληνεκές όσο και ως προς τον αριθμό των πυραύλων, με συγκεκριμένα όρια που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η χρήση πυραύλων στο μέλλον θα περιορίζεται αποκλειστικά στην άμυνα.

Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα επωφεληθεί ως εξής: