Fuel Pass: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Να δοθεί το Fuel Pass σε περίπου 3 εκατομμύρια δικαιούχους, πριν από το Πάσχα στοχεύει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Αναλυτικότερα πρόκειται για 2.866.588 ιδιοκτήτες οχημάτων που δικαιούνται fuel pass και 231.394 ιδιοκτήτες δίκυκλων.

Καταβολή πριν από το Πάσχα

Τα μέτρα έχουν στόχο να τεθούν σε εφαρμογή πριν το Πάσχα. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Oικονομικών για το fuel pass προβλέπεται επιδότηση στη βενζίνη που έχει υπολογιστεί ώστε να ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 36 λεπτά το λίτρο. Το μέτρο έχει κόστος 130 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική χώρα, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου με τη χρήση ψηφιακής κάρτας και στα 40 ευρώ χωρίς κάρτα.

Για τους δικαιούχους που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας και στα 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και στα 25 ευρώ χωρίς κάρτα στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ και 30 ευρώ αντίστοιχα στη νησιωτική περιοχή.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Τα χρήματα αυτά μπορεί να αξιοποιηθούν μέσα σε 3-4 μήνες.

Επιδότηση στην αντλία

Σε ό,τι αφορά την επιδότηση στην αντλία ανέρχεται στα 16 λεπτά το λίτρο, έτσι ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να φτάνει σε 20 λεπτά το λίτρο. Αυτό το μέτρο αναμένεται να έχει κόστος 51 – 106 εκατ. ευρώ. Αφορά είτε σε ιδιωτικά είτε εταιρικά οχήματα και είναι δηλαδή καθολική. Σε σχέση με το χρόνο που θα περάσει στην στα πρατήρια καυσίμων η εν λόγω έκπτωση εκτιμάται σε 4-5 μέρες μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου καθεστώτος.

Το enikonomia παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις.

Εάν ένα ζευγάρι έχει 2 αυτοκίνητα, θα πάρουν και οι δύο σύζυγοι από 50 ευρώ;

Ναι, εφόσον κάθε σύζυγος έχει από ένα όχημα στην κατοχή του

Εάν υπάρχει συνιδιοκτησία, μπορεί να υπάρξει διπλή επιδότηση;

Όχι, θα πρέπει να δηλωθεί από έναν δικαιούχο

Οι δικαιούχοι του fuel pass μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε ένα γέμισμα;

Ναι

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του fuel pass;

Την ερχόμενη εβδομάδα με στόχο να δοθεί το fuel pass πριν από το Πάσχα

Το fuel pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την αγορά υγραερίου κίνησης;

Ναι

Όποιος έχει πετρελαιοκίνητο όχημα εκτός από την επιδότηση στην αντλία μπορεί να λάβει και fuel pass;

Ναι

Δικαιούνται fuel pass όσοι δεν έχουν ασφαλισμένο το όχημά τους ή όσοι δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Όχι. Θα πρέπει να κυκλοφορούν νόμιμα τα οχήματα για να μπορέσουν να πάρουν fuel pass