Καιρός: «Χειμωνιάτικα» μπαίνει ο Απρίλιος - Η «Deborah» φέρνει βροχές, καταιγίδες και κρύο

Οι πιο δύσκολες ημέρες
Χαλάει από το βράδυ σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός, με βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια στα ορεινά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.
Οπως αναφέρει σε σειρά αναρτήσεών του, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι «από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που έως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα έρθουν προς τη χώρα μας και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσουν τη Μεσόγειο ακόμη και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί».
Οπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, τo χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH «θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα».
Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ έως και τη Δευτέρα
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2026
Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως τα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, βαθμιαία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις βραδινές ώρες ο καιρός πρόσκαιρα θα βελτιωθεί στη δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα κεντρικά και νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 28-03-2026
Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα, κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά δυτικοί νοτιοδυτικοί και στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 29-03-2026
Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη.
Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 30-03-2026
Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο
