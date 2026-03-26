Καιρός: «Χειμωνιάτικα» μπαίνει ο Απρίλιος - Η «Deborah» φέρνει βροχές, καταιγίδες και κρύο

Οι πιο δύσκολες ημέρες

Χαλάει από το βράδυ σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός, με βροχές, καταιγίδες, ακόμη και χιόνια στα ορεινά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά. Οπως αναφέρει σε σειρά αναρτήσεών του, τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι «από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που έως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες από τη βορειοδυτική Ευρώπη θα έρθουν προς τη χώρα μας και φαίνεται πως μπορεί να επηρεάσουν τη Μεσόγειο ακόμη και μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026<br>Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς… <a href="https://t.co/QA1KCgn2CE">pic.twitter.com/QA1KCgn2CE</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2037083110198690101?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι πρώτες ημέρες του Απριλίου μπορεί να έχουν περισσότερο χειμωνιάτικο χαρακτήρα παρά ανοιξιάτικο. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η θερμοκρασία να πέφτει τοπικά κάτω από το μηδέν, κυρίως νωρίς το πρωί». Οπως αναφέρει ο κ. Κολυδάς, τo χαμηλό με την ονομασια #DEBORAH «θέλει προσοχή και κατά την εκτίμησή μου ίσως προκαλέσει καταιγίδα και στην Αθήνα αύριο το απόγευμα».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2026<br>Από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά, ο καιρός θα αρχίσει να χαλάει σταδιακά, με βροχές και καταιγίδες που ως το Σαββατοκύριακο θα επεκταθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στα ορεινά αναμένονται και χιονοπτώσεις, καθώς… <a href="https://t.co/QA1KCgn2CE">pic.twitter.com/QA1KCgn2CE</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/2037083110198690101?ref_src=twsrc%5Etfw">March 26, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>