Όλο και περισσότερες οι σχολικές εκδρομές στην Πάτρα- Ποιοι μας προτιμούν

Η Πάτρα αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια σε έναν ολοένα και πιο δημοφιλή προορισμό για εκπαιδευτικές εκδρομές, καταγράφοντας αυξημένη επισκεψιμότητα από σχολεία όλης της χώρας.

Η τάση αυτή αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην πληρότητα των ξενοδοχείων, τόσο στο κέντρο της πόλης όσο και στις γύρω περιοχές, ιδιαίτερα κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ σημαντική κινητικότητα σημειώνεται και τον Νοέμβριο και τον Φεβρουάριο.

Τα περισσότερα σχολεία που επιλέγουν την Πάτρα ως προορισμό προέρχονται από την Αθήνα και την Κρήτη, ενώ υπάρχει και συμμετοχή σχολικών μονάδων από τη Βόρεια Ελλάδα, αν και σε μικρότερη κλίμακα.

Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή της Πάτρας, σε συνδυασμό με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των εκδρομών, παίζει η γεωγραφική της θέση. Η εγγύτητά της με σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς προορισμούς, όπως η Αρχαία Ολυμπία και τα Καλάβρυτα -με την Αγία Λαύρα και τη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου- την καθιστά ιδανική βάση για συνδυαστικές επισκέψεις.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας, Δημήτρης Διαμαντόπουλος, «τα τελευταία χρόνια υπάρχει αύξηση των εκδρομών στην Πάτρα, καθώς χαρακτηρίζονται ως εκπαιδευτικές. Η πόλη βρίσκεται κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και στα Καλάβρυτα και οι μαθητές επισκέπτονται αυτές τις περιοχές. Η δυναμική της Πάτρας φαίνεται να παγιώνεται, στον χάρτη των σχολικών εκδρομών και δημιουργώντας προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης για τον τοπικό τουρισμό, με επίκεντρο την εκπαιδευτική εμπειρία».