35χρονος επιτέθηκε σε αστυνομικό με τσεκούρι στους Αμπελόκηπους

Ένας 35χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, επιτέθηκε και τραυμάτισε με τσεκούρι έναν αστυνομικό στους Αμπελόκηπους.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης, όταν αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του 35χρονου στην οδό Ροστοβίου, για να τον οδηγήσουν για ακούσια νοσηλεία, μετά από σχετική εισαγγελική εντολή.
Ο 35χρονος, ωστόσο, αντέδρασε και τους επιτέθηκε με τσεκούρι τραυματίζοντας έναν εξ΄αυτών ελαφρά στο κεφάλι. Ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.
Ο 35χρονος δράστης αμέσως μετά την επίθεση διέφυγε και αναζητείται από την ΕΛΑΣ.
