Βουλιαγμένη: «Το παιδί μας χάθηκε» – Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του 34χρονου δύτη

Πνίγηκε στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 34χρονο δύτη που το απόγευμα της Κυριακής (22.03.2026) μαζί με ένα φίλο του πήγαν στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ωστόσο κάποια στιγμή ο 34χρονος δεν επέστρεψε στην επιφάνεια, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις του Λιμενικού και διασώστες, ενώ στις έρευνες συμμετείχαν και εξειδικευμένοι δύτες. Οι αρχές για τον θάνατο του δύτη στη Βουλιαγμένη εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να μπορεί να αποκλειστεί κάποιο σενάριο, είτε αυτό αφορά πιθανή τεχνική δυσλειτουργία είτε αιφνίδια αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της κατάδυσης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένη, όπου το ανάγλυφο του βυθού και το μεγάλο βάθος καθιστούν την κατάδυση απαιτητική ακόμη και για έμπειρους δύτες. Η μητέρα του 34χρονου δύτη, αποχαιρετά τον γιο της με μία ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλήθος φίλων και συγγενών της εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια. «Το παιδί μας, ο μικρός μας χάθηκε, έφυγε, πάει…» απάντησε σε ένα φίλο της που ήθελε να μάθει τι έχει συμβεί.

Η ανάρτηση της μητέρας του

Μάλιστα, με μία αναδημοσίευσή ανάρτησης η μητέρα του 34xχρουνου δύτη θέλει να αναδείξει τις γνώσεις που έχει ο γιο της αλλά και να δώσει μια έμμεση απάντηση στα σενάρια που ακούγονται. «Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Η κατάδυση του ήταν με σύστημα κλειστού κυκλώματος (Closed Circuit Rebreather – CCR) είναι μια προηγμένη μέθοδος κατάδυσης που χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό, γνωστό ως αναπνευστική συσκευή κλειστού κυκλώματος (rebreather). Σε αντίθεση με το παραδοσιακό αυτόνομο καταδυτικό σύστημα ανοικτού κυκλώματος (SCUBA), το οποίο απελευθερώνει τις αναπνοές του δύτη στο νερό, το κλειστό κύκλωμα ανακυκλώνει το εκπνεόμενο. Σαν εκπαιδευτής και δύτης βουτάω 26 χρόνια στο σημείο (πηγάδι) και με αυτόνομη και με ελεύθερη κατάδυση. Δεν μπορώ να πω τι έχει γίνει,γιατί πολύ απλά μπορεί να έχουν συμβεί χιλιάδες πράγματα ,όπως και σε μια πτήση …που έχουν συμβεί αρκετά περιστατικά …( Και όλοι μετά έχουν άποψη και γνώμη ). Παρακαλώ σεβασμός στον νέο άνθρωπο να βρεθεί η σορός του και να τιμηθεί όπως πρέπει. ΥΓ: Ο κάθε άσχετος και άσχετη να μην εκφέρουν άποψη γιατί είναι προσβολή στο παλικάρι ..ας κάτσουν στη tv και το νετφλιξ και να φάνε τα σουβλάκια τους και τις πίτσες τους και ας αφήσουν τα σχόλια …» αναφέρει ο κ. Δρόσος σε ανάρτηση του στο Facebook.

