Κατώτατος μισθός: Στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου - Πώς διαμορφώνονται οι απολαβές - Αναλυτικά παραδείγματα

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (26.3.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι, που -όπως είπε ο πρωθυπουργός- πρακτικά είναι μισός μισθός ετησίως.

Νωρίτερα η Υπουργός Εργασίας παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και παρουσίασε παραδείγματα.

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αντίκτυπο και σε σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς η νέα αύξηση συμπαρασύρει τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, αλλά και τους βασικούς μισθούς των επόμενων κλιμακίων.

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με την υπουργό Εργασίας να παραθέτει στοιχεία για τη μείσωση της ανεργίας, τις αυξήσεις των μισθών και την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών.

Επεσήμανε ότι σε ορισμένους κλάδους ο μέσος μισθός ξεπερνά τις 2.000 ευρω, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μπόνους και υπερωρίες.

Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

Συγκεκριμένα, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο 2026:

-Mείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% → 10,5%).

-Mείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% → 16%).

-Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στους πέντες κλάδους με μέσο μισθό πάνω από 2.000 ευρώ, ενώ στάθηκε και στον επιδραστικό ρόλο της βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, 46 κλάδοι παρέχουν μέσο μισθό υψηλότερο από αυτόν του συνόλου της οικονομίας και οι 20 από αυτούς (43%) αποτελούν αμιγώς βιομηχανικούς/μεταποιητικούς κλάδους.

Από τον Απρίλιο 2025, ο μηνιαίος κατώτατος μισθός αυξήθηκε σε 880 ευρώ από 650 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 35,4%.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τα 1.500 ευρώ και στόχος της κυβέρνησης είναι ο κατώτατος μισθός να έχει φτάσει τα 950 ευρώ, έως το 2027.

Την ίδια ώρα έχουν μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύμφωνα με την υπουργό είναι προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027 (συνολική μείωση σχεδόν 6 π.μ. από το 2019 έως το 2027), αλλά και μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυκτερινών και αργιών.

Η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού είναι από τα 880 ευρώ στα 920 ευρώ, δήλωσε. Με την αύξηση από την 1η Απριλίου ενεργοποιούνται παράλληλα αναπροσαρμογές σε 23 επιδόματα και βοηθήματα.

«Η πρόταση για τα 920 ευρώ είναι εντός εύρους επιστημονικής επιτροπής».

Το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών θα είναι 756 ευρώ ετησίως. Για τους νέους από 26 έως 29 ετών η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 32 ευρώ μηνιαίως.

«Δεν είναι μαγικό ραβδί» δήλωσε η Νίκη Κεραμέως για την αύξηση του κατώτατου μισθού, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πρόκειται για ένα «βήμα προς τη διεύρυνση της αγοραστικής δύναμης». Για το εάν ο νέος κατώτατος μισθός θα επηρεάσει το δώρο Πάσχα, είπε πως θα συνυπολογιστεί με το ισχύον καθεστώς.