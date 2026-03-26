Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ από 1η Απριλίου - Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη

Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτό σηματοδοτεί τη μηνιαία αύξηση του μισθού κατά 40 ευρώ από πέρυσι.

Πρόκειται για την 6η κατά σειρά αύξηση, όπως επισημαίνεται ,41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019, πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Η νέα ενίσχυση δεν αφορά μόνο τον κατώτατο, αλλά συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Στόχος για το 2027: μέσος μισθός 1.500 ευρώ και βασικός 950 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι στις 15:00 θα δοθεί αναλυτική συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Εργασίας με λεπτομέρειες, παραδείγματα κλπ.

«Σε τόσο σύνθετη συγκυρία την εθνική ισχύ που εκπέμπεται και πέραν των συνόρων μας οφείλει να την σφυρηλατεί η εσωτερική σταθερότητα και ενότητα. Η δύναμη να ξεχωρίζουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά ενός κόσμου που αλλάζει, από τα μικρά και ασήμαντα του κομματικού μας μικρόκοσμου» τόνισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός κατά την αρχική του τοποθέτηση.