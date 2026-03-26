Η καταβολή των ενοικίων μέσω τραπεζών, η ενδεχόμενη παράταση και τα παρατράγουδα του νέου πλαισίου- Τι λέει στο thebest ο Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.

Νέα παράταση στο μέτρο της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων μέσω τραπεζών ενδέχεται να δοθεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο thebest.gr ο Άγγελος Σκιαδάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας Ενοικιαστών (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.), με φόντο το νέο πλαίσιο για τα μισθώματα ακινήτων που έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

«Ενδεχομένως, να έχουμε νέα παράταση στην υποχρεωτική καταβολή ενοικίων μέσω τράπεζας και αυτό έχουμε ζητήσει και εμείς ως ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε.», επισημαίνει.

Επίσης, εκφράζει επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα του νέου νομικού πλαισίου, τονίζοντας ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα από όσα θα επιλυθούν: «Θεωρούμε ότι αυτό το νομικό πλαίσιο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα, παρά θα λύσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί εκμισθωτές, των οποίων οι λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί για οφειλές, είτε από το Δημόσιο, είτε από τράπεζες, ακόμα και από ιδιώτες. Αυτοί, λοιπόν, να αρνηθούν να δώσουν λογαριασμό τράπεζας και η μόνη επίπτωση που θα έχουν είναι ότι θα χάσουν την απαλλαγή του 5% επί του φόρου, επομένως θα προτιμήσουν να μην δώσουν λογαριασμό και θα επιμείνουν να εισπράττουν τα χρήματα σε μετρητά, ακόμη κι αν χάσουν το 5%. Αυτό όμως θα δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στους ενοικιαστές, διότι θα χάσουν τα κρατικά επιδόματα και την ετήσια επιστροφή ενοικίου, καθώς αυτά θα εξαρτώνται αποκλειστικά από την καταβολή του ενοικίου μέσω τράπεζας».

Ο κ. Σκιαδάς αναφέρεται και σε ένα ακόμη ζήτημα που, όπως λέει, παραμένει αδιευκρίνιστο και αφορά τις περιπτώσεις ακινήτων με περισσότερους από έναν εκμισθωτές, όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις κληρονομιάς: «Όταν υπάρχουν περισσότεροι εκμισθωτές σε ένα ακίνητο λόγω κληρονομίας, το θέμα αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Πού θα καταβάλει τα χρήματα ο ενοικιαστής; Θα είναι υποχρεωμένος να τα καταβάλει, π.χ., σε δέκα διαφορετικούς λογαριασμούς; Και ποιος θα πληρώνει τις προμήθειες των τραπεζών, όταν αυτοί οι δέκα έχουν διαφορετικούς λογαριασμούς; Όλα αυτά θα δημιουργήσουν θέματα, κυρίως σε βάρος των ενοικιαστών και αυτός είναι ο λόγος που ζητάμε νέα παράταση».

Τέλος, εκφράζει αμφιβολίες και για το κατά πόσο το μέτρο θα συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής: «Το κράτος θεωρεί ότι έτσι θα πατάξει τη φοροδιαφυγή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει από το νέο νομικό πλαίσιο, γιατί η κοινή λογική λέει ότι, εάν κάποιος θέλει να φοροδιαφύγει, μπορεί να το κάνει, γιατί ακόμη και να μπαίνει το ενοίκιο μέσω τράπεζας, θα μπαίνουν τα χρήματα που θα φαίνονται στο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα θα εξακολουθούν να δίνονται “μαύρα”».