Συνεχίζονται οι ακαδημαϊκές διακρίσεις του Πανεπιστημίου Πατρών και στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2026

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καταγράφει σημαντική διεθνή διάκριση, με υψηλές θέσεις στα QS World University Rankings by Subject 2026 σε κορυφαία επιστημονικά πεδία.



Η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει τα εξής:

Μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση καταγράφει το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υψηλού κύρους QS World University Rankings by Subject 2026. Η ανακοίνωση των θεματικών κατατάξεων του οίκου αξιολόγησης QS επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση του Ιδρύματος στην ακαδημαϊκή αριστεία και την ενισχυμένη διεθνή του απήχηση, με εντυπωσιακή άνοδο σε κομβικούς επιστημονικούς τομείς.

Σταθερά Ανοδική Πορεία και Ιστορικό Υψηλό για τις Επιστήμες Μηχανικής

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πέτυχε μία εξαιρετική επίδοση στον τομέα Engineering & Technology, κατακτώντας τη θέση 324 παγκοσμίως (μεταξύ 3.067 ιδρυμάτων), σημειώνοντας σημαντική άνοδο από τη θέση 401–450 το 2025. Παράλληλα, ενίσχυσε την παρουσία του και στις Φυσικές Επιστήμες (Natural Sciences), καταλαμβάνοντας τη θέση 501–550 διεθνώς.

Κορυφαίες Επιδόσεις ανά Επιστημονικό Πεδίο

Η διεθνής αναγνώριση του Πανεπιστημίου Πατρών αποτυπώνεται ανά πεδίο ως εξής:

Στα κορυφαία 300 ιδρύματα:

Engineering – Civil & Structural: Θέση 201–275

Engineering – Chemical: Θέση 251–300

Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing: Θέση 251–300

Στα κορυφαία 400 ιδρύματα:

Engineering – Electrical & Electronic: Θέση 301–350

Materials Science: Θέση 351–400

Στα κορυφαία 500 ιδρύματα:

Environmental Sciences: Θέση 401–450

Computer Science & Information Systems: Θέση 451–500

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συνεχίζει να καταγράφει σημαντικές και συχνά βελτιωμένες επιδόσεις στα διεθνή συστήματα αξιολόγησης τόσο συνολικά όσο και σε διακεκριμένα επιστημονικά πεδία. Αυτό αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο έχει μεγάλη δυναμική και απολαμβάνει σταθερή αναγνώριση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Σε αυτήν την κατεύθυνση, το Πανεπιστήμιο Πατρών με συνέπεια, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί πολιτικές οι οποίες υποστηρίζουν και αναδεικνύουν τα επιστημονικά επιτεύγματα των μελών του.