ΕΝΦΙΑ 2026: Στα 782 δισ. η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων

Ανακατανομή χωρίς μείωση φέρνει ο ΕΝΦΙΑ του 2026, με την ακίνητη περιουσία να ξεπερνά τα 782 δισ. ευρώ και τον φόρο να παραμένει στα 2,3 δισ.: οι αξίες ανεβαίνουν, οι εκπτώσεις αυξάνονται, αλλά το βάρος δεν μειώνεται και μετακινείται μεταξύ ιδιοκτητών και περιοχών, με την Αττική να πληρώνει ξανά πάνω από τα μισά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης, για το 2026 εκδόθηκαν 7.155.186 εκκαθαριστικά, εκ των οποίων τα 7.067.937 αφορούν φυσικά πρόσωπα και τα 87.249 νομικά πρόσωπα. Χρεωστικό εκκαθαριστικό έλαβαν περίπου 6.171.359 φορολογούμενοι, γεγονός που δείχνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό ιδιοκτητών μηδενίζει ή περιορίζει τον φόρο λόγω απαλλαγών και εκπτώσεων.

Το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ διαμορφώθηκε στα 2,297 δισ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 1,71 δισ. ευρώ επιβαρύνουν τα φυσικά πρόσωπα, ενώ 585,7 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στα νομικά πρόσωπα. Παρά την αύξηση της αξίας των ακινήτων και τη διεύρυνση των εκπτώσεων, ο συνολικός λογαριασμός παραμένει σχεδόν αμετάβλητος, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα λειτουργεί κυρίως ως μηχανισμός ανακατανομής.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν οι εκπτώσεις, οι οποίες συνολικά αγγίζουν τα 385 εκατ. ευρώ. Από αυτά, πάνω από 354 εκατ. ευρώ προκύπτουν από μειώσεις βάσει της συνολικής αξίας ακίνητης περιουσίας, ενώ περίπου 30 εκατ. ευρώ συνδέονται με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, 428.147 φορολογούμενοι έλαβαν έκπτωση για ασφαλισμένες κατοικίες, με συνολικό όφελος 26,1 εκατ. ευρώ, ενώ 579.224 ιδιοκτήτες επωφελήθηκαν από εκπτώσεις για κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, ύψους 47,5 εκατ. ευρώ.

Η γεωγραφική κατανομή του φόρου παραμένει έντονα συγκεντρωμένη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αττική, όπου η συνολική αξία των ακινήτων αυξήθηκε από περίπου 410,9 δισ. ευρώ το 2025 σε 412,6 δισ. ευρώ το 2026, ενώ ο φόρος αυξήθηκε πιο περιορισμένα, από 1,218 δισ. ευρώ σε 1,231 δισ. ευρώ.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και σε άλλες περιφέρειες. Στη Δυτική Ελλάδα, η αξία των ακινήτων αυξήθηκε από 29,15 δισ. ευρώ σε 29,29 δισ. ευρώ, αλλά ο φόρος μειώθηκε από 84,8 εκατ. ευρώ σε 82,3 εκατ. ευρώ. Στην Ήπειρο, η αξία επίσης αυξήθηκε, αλλά ο ΕΝΦΙΑ υποχώρησε από 44,4 εκατ. ευρώ σε 42,6 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και περιοχές όπου η άνοδος των τιμών φέρνει ήπια αύξηση του φόρου. Στο Νότιο Αιγαίο – όπου περιλαμβάνονται και δημοφιλείς προορισμοί όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη – η αξία των ακινήτων αυξήθηκε από 25,83 δισ. ευρώ σε 26,09 δισ. ευρώ και ο φόρος από 79,9 εκατ. ευρώ σε 80,2 εκατ. Ευρώ.

Σε συνολικό επίπεδο, ο κύριος φόρος για τα φυσικά πρόσωπα διαμορφώνεται κοντά στα 2,09 δισ. ευρώ, αλλά μετά τις εκπτώσεις το τελικό ποσό περιορίζεται περίπου στα 1,71 δισ. ευρώ. Ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης «σβήνεται» μέσω των εκπτώσεων, που λειτουργούν ως βασικός μηχανισμός συγκράτησης του φόρου.

Ενδεικτικό είναι ότι εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες επωφελούνται από μειώσεις, είτε λόγω εισοδηματικών κριτηρίων είτε λόγω χαρακτηριστικών των ακινήτων, ενώ ειδικές κατηγορίες – όπως οι κατοικίες σε μικρούς οικισμούς – συνεχίζουν να έχουν πρόσθετες ελαφρύνσεις.

Την ίδια ώρα, η συγκέντρωση του φόρου παραμένει υψηλή, καθώς η Αττική εξακολουθεί να απορροφά πάνω από το μισό του συνολικού ΕΝΦΙΑ, επιβεβαιώνοντας τη δομική ανισορροπία που υπήρχε και το 2025.