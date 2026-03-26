Χανιά: Αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές της Αγυιάς – Κρατούμενος τραυμάτισε συγκρατούμενο του με αυτοσχέδιο ξυράφι

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στις φυλακές της Αγυιάς μεταξύ δύο κρατουμένων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ένας 41χρονος Έλληνας με αυτοσχέδιο ξυράφι επιτέθηκε σε έναν 24χρονο από το Σουδάν με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο κεφάλι.
Ο τραυματίας διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων για τις πρώτες βοήθειες.Έτσι πλέον ο 41χρονος αντιμετωπίζει μία ακόμη κατηγορία, αυτή της πρόκλησης σωματικών βλαβών.
