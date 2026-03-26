Σέρρες: Μαχαίρωσε την 23χρονη συγκάτοικό της έπειτα από καβγά - Συνελήφθη 26χρονη

Στο Γενικό Νοσοκομείο στις Σέρρες μεταφέρθηκε μία 23χρονη πριν από λίγη ώρα.
Η γυναίκα έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από καβγά με μία 26χρονη.
Η 26χρονη τηλεφώνησε το μεσημέρι στην Αστυνομία και είπε ότι τραυμάτισε την 23χρονη συγκάτοικό της.
Στο διαμέρισμα έφτασε πρώτος ο διασώστης του ΕΚΑΒ με τη μηχανή ταχείας ανταπόκρισης, όπου διαπίστωσε, ότι η 23χρονη είχε θλαστικό τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανόν από μαχαίρι- και της έδωσε τις πρώτες βοήθειες.
Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία.
Η 26χρονη, φερόμενη ως δράστιδα, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών.
