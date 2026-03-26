«Το τελικό πλήγμα»: Οι 4 επιλογές του Τραμπ αν δεν βρεθεί λύση στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

Στρατιωτικές επιλογές για το «τελικό πλήγμα» στο Ιράν, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών, φέρονται να ετοιμάζουν οι ΗΠΑ σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το Axios, μια δραματική στρατιωτική κλιμάκωση θα γίνει πιο πιθανή αν δεν υπάρξει πρόοδος στις διπλωματικές συνομιλίες και ιδιαίτερα αν παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι μια συντριπτική επίδειξη ισχύος για να τερματιστούν οι συγκρούσεις θα δημιουργούσε μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ ή απλώς θα έδινε στον Ντόναλντ Τραμπ κάτι να επικαλεστεί ώστε να δηλώσει νικητής.

Οι επιλογές

Το Ιράν έχει επίσης λόγο στο πώς θα τελειώσει ο πόλεμος, και πολλά από τα σενάρια που συζητούνται ενέχουν τον κίνδυνο να παρατείνουν και να εντείνουν τη σύγκρουση αντί να την ολοκληρώσουν άμεσα.

Σε συνεντεύξεις με το Axios, αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις περιγράφουν τέσσερις βασικές επιλογές «τελικού πλήγματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Kharg, του κύριου κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν.

Εισβολή στο Larak, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ. Το στρατηγικό αυτό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά οχυρά, ταχύπλοα επίθεσης που μπορούν να καταστρέψουν εμπορικά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στο στενό.

Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Abu Musa και δύο μικρότερων νησιών, που βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν αλλά διεκδικούνται και από τα ΗΑΕ.

Αποκλεισμός ή κατάσχεση πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του Στενού του Ορμούζ.

Η πτυχή της ίντριγκα

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης προετοιμάσει σχέδια για χερσαίες επιχειρήσεις βαθιά στο εσωτερικό του Ιράν, με στόχο την εξασφάλιση εμπλουτισμένου ουρανίου που βρίσκεται σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Αντί για μια τόσο περίπλοκη και επικίνδυνη επιχείρηση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν εκτεταμένα αεροπορικά πλήγματα στις εγκαταστάσεις για να αποτρέψουν το Ιράν από την πρόσβαση στο υλικό.

Έλεγχος πραγματικότητας

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για κανένα από αυτά τα σενάρια, και αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου χαρακτηρίζουν τις πιθανές χερσαίες επιχειρήσεις ως «υποθετικές».

Ωστόσο, πηγές αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να κλιμακώσει αν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν αποδώσουν σύντομα απτά αποτελέσματα.

Ο Τραμπ θα μπορούσε αρχικά να υλοποιήσει την απειλή του να βομβαρδίσει ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ιράν, για το οποίο η Τεχεράνη έχει απειλήσει με μαζικά αντίποινα στον Περσικό Κόλπο.

Εξελίξεις

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, προειδοποίησε το Ιράν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να πλήξει «πιο σκληρά από ποτέ» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

«Ο Πρόεδρος δεν μπλοφάρει και είναι έτοιμος να εξαπολύσει κόλαση. Το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ξανά λάθος υπολογισμό… οποιαδήποτε περαιτέρω βία θα οφείλεται στο ότι το ιρανικό καθεστώς αρνείται να καταλήξει σε συμφωνία», δήλωσε.

Τρέχουσα κατάσταση

Περισσότερες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων μοιρών μαχητικών αεροσκαφών και χιλιάδων στρατιωτών, αναμένεται να φτάσουν στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Μια εκστρατευτική μονάδα Πεζοναυτών θα φτάσει αυτή την εβδομάδα και μια δεύτερη βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη.

Το επιτελείο της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή μαζί με μια ταξιαρχία πεζικού χιλιάδων στρατιωτών.

Η άλλη πλευρά

Ιρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την πρωτοβουλία διαπραγματεύσεων του Τραμπ και τη θεωρούν πρόσχημα για αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, έγραψε ότι οι ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν πως «οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη χώρας της περιοχής, προετοιμάζουν επιχείρηση για την κατάληψη ιρανικού νησιού».

Πιθανότατα αναφερόταν στα ΗΑΕ και τη διεκδίκηση του Abu Musa.

«Όλες οι κινήσεις των εχθρών παρακολουθούνται από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Αν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, όλες οι ζωτικής σημασίας υποδομές αυτής της χώρας θα αποτελέσουν στόχο αδιάκοπων επιθέσεων χωρίς περιορισμούς», πρόσθεσε.

Τι να παρακολουθούμε

Πηγή που συμμετέχει στις προσπάθειες για έναρξη διαπραγματεύσεων ανέφερε ότι το Πακιστάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία προσπαθούν ακόμη να οργανώσουν συνάντηση μεταξύ των πλευρών.

Η ίδια πηγή είπε ότι, παρότι το Ιράν απέρριψε την αρχική λίστα απαιτήσεων των ΗΠΑ, δεν απέκλεισε εντελώς τις διαπραγματεύσεις.

«Το πρόβλημα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Οι διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης είναι πολύ επιφυλακτικοί», ανέφερε. «Αλλά οι μεσολαβητές δεν έχουν εγκαταλείψει»