Εορταστικό ωράριο Πάσχα 2026: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την περίοδο του Πάσχα 2026 ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος, καλώντας καταναλωτές και επαγγελματίες να το τηρήσουν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν ως εξής:

Κυριακή των Βαΐων (5/4): 11:00 – 18:00

Μεγάλη Δευτέρα (6/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τρίτη (7/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Τετάρτη (8/4): 09:00 – 14:00 και 17:30 – 21:00

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): 09:00 – 21:00

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): 13:00 – 19:00

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 10:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4): Αργία

Δευτέρα του Πάσχα (13/4): Αργία

Ιδιαίτερη επισήμανση γίνεται για τη Μεγάλη Παρασκευή, καθώς, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, απαγορεύεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και η απασχόληση εργαζομένων πριν τις 13:00. Οι επαγγελματίες καλούνται να τηρήσουν αυστηρά το ωράριο, προκειμένου να αποφευχθούν κυρώσεις και πρόστιμα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που εργαζόμενος απασχοληθεί Κυριακή για περισσότερες από πέντε ώρες, δικαιούται επιπλέον ημέρα ανάπαυσης μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Ο Εμπορικός Σύλλογος απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να στηρίξουν την τοπική αγορά ενόψει των εορτών, επιλέγοντας τα καταστήματα της πόλης για τις πασχαλινές τους αγορές.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων που θα ισχύσει για την εορταστική περίοδο του Πάσχα.

Το ωράριο αλλάζει από την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Το πασχαλινό ωράριο θα ισχύσει καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Δείτε αναλυτικά τον σχετικό πίνακα του Συλλόγου για το ωράριο των καταστημάτων το Πάσχα