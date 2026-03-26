Κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει στις τριετίες - Παραδείγματα

Στα 920 ευρώ διαμορφώνεται ο νέος κατώτατος μισθός όπως ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη (26.3.2026) ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πρόκειται για μηνιαία αύξηση 40 ευρώ από πέρσι, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημαντικός παράγοντας για τις αποδοχές του 2026 παραμένουν οι τριετίες, οι οποίες «ξεπάγωσαν» από την αρχή του 2024. Για τους εργαζόμενους με προϋπηρεσία, ο νέος κατώτατος μισθός των 920 ευρώ αποτελεί πλέον τη βάση υπολογισμού των προσαυξήσεων.

Παράλληλα, ισχύουν οι προσαυξήσεις σε αυτό το ποσό ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, κατά 10, 20 ή 30%. Οι εργαζόμενοι άνω των 30 ετών, από αυτά τα 40 ευρώ, καθαρά θα λάβουν 28 ευρώ μήνα. Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά φέτος ισχύει το ηλικιακό κριτήριο.

Έτσι, ένας εργαζόμενος:

1 τριετία περίπου 1.012 ευρώ

2 τριετίες περίπου 1.104 ευρώ

3 τριετίες έως 1.196 ευρώ μεικτά

Ο νέος κατώτατος μισθός δεν αυξάνει μόνο τους μισθούς των χαμηλόμισθων αλλά και μια σειρά από επιδόματα για ανεργία, άδεια, γονική μέριμνα και ειδικά βοηθήματα, που οι δικαιούχοι θα δουν αυξήσεις στους λογαριασμούς τους από την 1η Απριλίου.

Συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία, στις φορολογικές, στους φορολογικούς συντελεστές, ευνοημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών, αφού στην κατηγορία αυτή το καθαρό ποσό ανά μήνα θα είναι 35 ευρώ, ενώ για τους νέους από 26 έως 29 ετών θα είναι 32 ευρώ.