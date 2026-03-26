Λουτράκι: Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ με καλάσνικοφ

Ένοπλη ληστεία στα ΕΛΤΑ στο Λουτράκι, σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης, με δύο κουκουλοφόρους να αρπάζουν 32.000 ευρώ και να τρέπονται σε φυγή.

Η ληστεία έγινε λίγα λεπτά πριν τις 08:00, όταν οι δύο άνδρες, κουβαλώντας καλάσνικοφ, εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ του Λουτρακίου, τη στιγμή που οι υπάλληλοι ετοιμάζονταν να βάλουν χρήματα στα ΑΤΜ.

Κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 32.000 ευρώ και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο και εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών οι οποίοι παραμένουν άφαντοι.

Οι αρχές, από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν να παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και να εξετάζουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής αλλά και τις κινήσεις που έκαναν πριν εισβάλουν στα ΕΛΤΑ και απειλήσουν τους υπαλλήλους με τον βαρύ οπλισμό.