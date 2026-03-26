Αγρίνιο: Ληστεία σε βενζινάδικο

Ληστεία σημειώθηκε σε βενζινάδικο στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου λίγο πριν τις 9.00 μ.μ., όταν άγνωστος δράστης εισέβαλε στον χώρο, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με μαύρο μαντήλι και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο.

Υπό την απειλή του αντικειμένου, απείλησε τον υπάλληλο και απέσπασε χρηματικό ποσό από το ταμείο που αγγίζει τα 1000 ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr.

Στη συνέχεια, ο δράστης τράπηκε σε φυγή επιβιβαζόμενος σε σκούτερ, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο υπάλληλος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, που έσπευσε στο σημείο. Είναι σε εξέλιξη oi έρευνες για τον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες του πρατηρίου και συλλέγουν στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν την υπόθεση.