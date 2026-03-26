Αιτωλοακαρνανία,: Νέα επίθεση λύκου σε πρόβατα- Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι- ΦΩΤΟ

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με επιθέσεις λύκων στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς νέο συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα όταν λύκος επιτέθηκε σε δύο αιγοπρόβατα στην Κομπωτή Ξηρομέρου.

«Κάθε μέρα μετράμε απώλειες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σήμερα μέρα μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε δύο γίδια», δηλώνει στο agriniopress.gr ένας κτηνοτροφος της περιοχής.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις προχθες, λύκοι επιτέθηκαν σε τρία πρόβατα.