Αιτωλοακαρνανία,: Νέα επίθεση λύκου σε πρόβατα- Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι- ΦΩΤΟ

Αυτή είναι η τρίτη επίθεση λύκων στην περιοχή μέσα σε έναν μήνα, προκαλώντας απόγνωση στους κτηνοτρόφους.
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με επιθέσεις λύκων στην Αιτωλοακαρνανία, καθώς νέο συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα όταν λύκος επιτέθηκε σε δύο αιγοπρόβατα στην Κομπωτή Ξηρομέρου.
«Κάθε μέρα μετράμε απώλειες. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, σήμερα μέρα μεσημέρι επιτέθηκε και σκότωσε δύο γίδια», δηλώνει στο agriniopress.gr ένας κτηνοτροφος της περιοχής.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις προχθες, λύκοι επιτέθηκαν σε τρία πρόβατα.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, αυτή είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε έναν μήνα, καθώς μερικές μέρες πίσω στην ίδια περιοχή λύκοι κατασπάραξαν 15 πρόβατα με τους κτηνοτρόφους να βρίσκονται σε απόγνωση.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr