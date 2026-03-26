Τα σαρδάμ του Κωνσταντίνου Τασούλα για το 1981 που έγινε viral

Viral έγινε το λάθος του Πριέδρου του Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στη διάρκεια των δηλώσεων που έκανε για την εθνική επέτειο τηε 25ης Μαρτίου.

Ο κ. Τασούλας έκανε δηλώσεις κανονικά σε ζωντανή μετάδοση και, μετά από περίπου 2 λεπτά, φάνηκε να κομπιάζει και να ζητά να επαναληφθεί η δήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Να το πω από την αρχή; Να το διακόψουμε», θεωρώντας προφανώς ότι το μήνυμά του μαγνητοσκοπείτο. Το πλάνο άλλαξε και έδειξε την Ακρόπολη των Αθηνών, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει: «Συμβαίνουν κι αυτά στις μεταδόσεις».

Ο κ. Τασούλας πάντως, έκανε κι άλλο λάθος στις δηλώσεις του. Στη συνέχεια, θέλοντας να πει τη φράση «Το 1821 οι πρόγονοί μας ανέλαβαν και εκπλήρωσαν για εμάς, την ευθύνη της ελευθερίας μας», ξεκίνησε εκ παραδρομής λέγοντας: «Το 1981 οι πρόγονοί μας...».