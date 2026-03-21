Πάτρα: Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για κλοπή ρούχων αξίας 131,70 ευρώ

Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης και τα προϊόντα επιστράφηκαν στην επιχείρηση
Συνελήφθησαν στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο γυναίκες αφαίρεσαν από κατάστημα ενδύματα συνολικής αξίας 131,70 ευρώ, χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο. Οι κατηγορούμενες ενήργησαν από κοινού, ωστόσο εντοπίστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς.
Τα κλεμμένα ρούχα βρέθηκαν στην κατοχή τους και αποδόθηκαν στην υπεύθυνη του καταστήματος.
